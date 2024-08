HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 66 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. In Reaktion auf die Zahlen zum zweiten Quartal habe er seine Umsatz- und Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 reduziert, schrieb Analyst Stefan Augustin in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach dem jüngsten Kursrückgang sei die Aktie aber sehr attraktiv bewertet, begründete er seine bestätigte Kaufempfehlung./edh/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 08:15 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

DE000KGX8881