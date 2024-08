DJ PTA-News: Medigene AG: Medigene AG vollzieht angekündigte 2:1 Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung mit Wirkung zum 29.August 2024

Planegg/Martinsried (pta/26.08.2024/11:00) - * Zahl der ausgegebenen Aktien sinkt durch Zusammenlegung im Verhältnis 2:1 von 29.475.189 zu 14.737.594 * Zusammenlegung der Aktien wird am 29.August 2024 wirksam

Die Medigene AG ( http://www.medigene.de/ ) (Medigene oder das "Unternehmen", FWB: MDG1, Prime Standard) ein onkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Immuntherapien für die Behandlung von Krebs spezialisiert, gibt bekannt, dass die von der Hauptversammlung am 24. Juni 2024 beschlossene 2:1 Kapitalherabsetzung und Aktienzusammenlegung planmäßig umgesetzt werden.

Durch die nun erfolgte Eintragung ins Handelsregister sinkt, nach vorheriger Einziehung einer Aktie, die Anzahl der ausgegebenen Stückaktien durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 2:1 wie angekündigt von 29.475.188 zu 14.737.594 Stück. Die Umbuchung der Depotbestände wird automatisch mit Valuta (Ex-Tag) am 29.August 2024 erfolgen. Die konvertierten Medigene-Aktien werden ab dem 29.August 2024 unter der neuen Wertpapierkennnummer WKN A40ESG (ISIN: DE000A40ESG2) an der Börse gehandelt. Diese Maßnahme verändert den Wert der Gesellschaft nicht und hat keine Auswirkung auf den prozentualen Anteil der einzelnen Aktionäre an der Medigene AG.

Die Herabsetzung bewirkt als bilanzielle Maßnahme eine Umbuchung auf der Passivseite der Handelsbilanz der Medigene AG vom "Gezeichneten Kapital" in die "Kapitalrücklage". Dadurch soll der Kurswert der Aktie wieder deutlich über den rechnerischen Nennwert von EUR 1,00 angehoben und die Transaktionsfähigkeit der Medigene AG im Hinblick auf den Mindestausgabebetrag von EUR 1,00 nach § 9 Abs. 1 AktG vorsorglich erhöht werden, ohne dass derzeit konkrete Maßnahmen geplant sind.

Für Aktionäre, deren Zahl an Aktien per Stichtag am 30. August 2024, abends, nicht durch 2 teilbar ist, ist eine so genannte "Teilrechteregulierung" vorgesehen. Die Anteilseigner können individuell entscheiden, ob sie bei der Teilrechteregulierung 0,50 Medigene-Teilrechte hinzukaufen oder abgeben. Hierfür erhalten die Aktionäre voraussichtlich nach dem 02. September 2024 von ihrer Depotbank ein entsprechend vorbereitetes Weisungsschreiben. Sofern Aktionäre ihrer Depotbank keinen entsprechenden Auftrag zur Auf- oder Abrundung erteilen, werden die jeweiligen Aktienspitzen automatisch veräußert und Erlöse den jeweiligen Aktionären gutgeschrieben.

Über Medigene AG

Medigene AG (FWB: MDG1) ist ein immunonkologisches Plattformunternehmen, das sich auf die Entwicklung von T-Zell-Rezeptor (TCR)-gesteuerten Therapien zur effektiven Bekämpfung von Krebs spezialisiert hat. Seine End-to-End-Plattform generiert optimale 3S (sensitive, spezifische und sichere) T-Zell-Rezeptoren mit einzigartigen und unverwechselbaren Eigenschaften, die in verschiedenen therapeutischen Therapieformen wie T-Zell-Rezeptor-modifizierte T-Zell-Therapien (TCR-T), TCR-gesteuerten T-Zell-Engager-Therapien und TCR-Therapien mit natürlichen Killerzellen, sowohl für die eigene Produktpipeline als auch für Partnerschaften eingesetzt werden. Medigenes führendes TCR-T-Programm MDG1015 ist eine potenziell neuartige TCR-T-Therapie zur Behandlung mehrerer solider Tumorindikationen. Die End-to-End-Plattformtechnologien ermöglichen die Verbesserung dieser T-Zellen, um die immunsuppressive Tumor-Mikroumgebung (TME) zu überwinden, und sicherzustellen, dass die Zusammensetzung des T-Zell- Arzneimittelprodukts die Sicherheit, Wirksamkeit und Beständigkeit der Therapieansprache maximiert. Medigene wird für ihr führendes TCR-T-Programm MDG1015 im 3. Quartal 2024 den IND-Antrag und im 4. Quartal 2024 den CTA-Antrag einreichen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.medigene.de/.

Diese Mitteilung enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Diese spiegeln die Meinung von Medigene zum Datum dieser Mitteilung wider. Die von Medigene tatsächlich erzielten Ergebnisse können von den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich abweichen. Medigene ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren. Medigene® ist eine Marke der Medigene AG. Diese Marke kann für ausgewählte Länder Eigentum oder lizenziert sein.

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird auf eine geschlechterspezifische Differenzierung verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung für beide Geschlechter.

Medigene AG Pamela Keck Tel.: +49 89 2000 3333 01 E-Mail: investor@medigene.com

Aussender: Medigene AG

ISIN(s): DE000A1X3W00 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

