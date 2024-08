Chart des Tages | US2000 (26.08.2024)

Die Indizes an der Wall Street und Gold legten zu, während der US-Dollar am Freitag fiel, nachdem der Vorsitzende der US-Notenbank Powell in seiner Rede in Jackson Hole signalisiert hatte, dass es an der Zeit sei, die Zinsen zu senken. Powell sagte, dass die Zeit für eine Anpassung der Leitzinsen gekommen sei und dass er alles tun werde, um den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Allerdings sagte Powell auch, dass Zeitpunkt und Umfang der Zinssenkungen von den eingehenden Daten und der Risikobilanz abhängen werden. Dennoch scheinen seine Äußerungen nur das bestätigt zu haben, was der Markt bereits eingepreist hatte, da sich die Wetten der Geldmärkte auf eine Lockerung der Fed nicht wesentlich verändert haben. Derzeit preisen die Geldmärkte Zinssenkungen der Fed bis zum Jahresende in Höhe von rund 105 Basispunkten ein, während vor Powells Rede nur rund 100 Basispunkte an Zinssenkungen eingepreist waren. Die Preisgestaltung für die September-Sitzung zeigt eine Wahrscheinlichkeit von rund 37 - für eine Zinssenkung um 50 Basispunkte und eine Wahrscheinlichkeit von rund 63 - für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte....

