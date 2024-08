Der Landesverband Erneuerbare Energien NRW begrüßt, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Biogas-Förderung umstellen will. Die erhöhte Marktprämie soll es nur noch in sogenannten "Strommangelzeiten" geben. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) hat angekündigt, die Förderung von Biogas zu reformieren. Laut Thomas Griese, stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes Erneuerbare Energien NRW (LEE NRW), weisen die bislang bekannt gewordenen Eckpunkte in die richtige Richtung. Danach will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...