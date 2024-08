Leipzig (ots) -Das MDR-Sinfonieorchester startet am 31. August in Suhl und am 4. September im Gewandhaus Leipzig mit Anton Bruckners 8. Sinfonie (1. Fassung von 1887) in die neue Spielzeit. Chefdirigent Dennis Russell Davies beschließt mit diesem Monumentalwerk seinen Bruckner-Zyklus direkt am 200. Geburtstag des Komponisten. Weitere Programmschwerpunkte sind Dmitri Schostakowitsch (50. Todestag), Arnold Schönberg und Charles Ives (jeweils 150. Geburtstag) gewidmet. Zu den spannendsten Gästen der neuen Spielzeit gehören die Pianistin Elisabeth Leonskaja, der US-amerikanische Bariton Thomas Hampson und der britische Pianist Melvyn Tan sowie Japans führende Sopranistin Mari Moriya. Dirigent Frank Strobel kehrt mit einem Programm um Filmmusik-Ikone Ennio Morricone ans MDR-Pult zurück. Eine musikalische Reise ins Weltall, moderiert vom ehemaligen Astronauten Ulrich Walter, gibt es zum großen ARD-Silvesterkonzert, das in diesem Jahr vom MDR live aus Suhl präsentiert wird.Spannende Programme und unterhaltsame Konzerte: Die neue Spielzeit der drei MDR-Ensembles, MDR-Sinfonieorchester, MDR-Rundfunkchor und MDR-Kinderchor, bringt Musik in ihrer ganzen Bandbreite auf die Konzertbühne. Dabei präsentieren die Rundfunkensembles des MDR gleichermaßen traditionelle wie zeitgenössische Werke, populäre Filmmusik, begeisternde Vokalmusik sowie sinfonische Raritäten beispielsweise von Heinz Winbeck. Gemeinsam bringen die MDR-Ensembles berührende Chorsinfonik zur Aufführung, darunter Antonin Dvoráks "Stabat mater" am Totensonntag (24.11.). Darüber hinaus widmen sich die MDR-Ensembles zeitgenössischer Musik von Philip Glass, Salina Fisher und David Lang. Regelmäßig steht dabei Chefdirigent Dennis Russell Davies am Pult. Neue Impulse setzen auch internationale Gastdirigentinnen wie Keri-Lynn Wilson, Tianyi Lu, Stephanie Childress und Izabel\u0117 Jankauskait\u0117. Kultstatus hat inzwischen das Weihnachtskonzert am 25. Dezember, das auch in diesem Jahr wieder von Howard Arman geleitet wird.Anton Bruckner: Schwerpunkt zum 200. Geburtstag am 4. SeptemberMit Bruckners 8. Sinfonie krönt Chefdirigent Dennis Russell Davies die zyklische Aufführung aller Sinfonien des Komponisten in ihren jeweiligen Erstfassung. Das finale Konzert mit dem MDR-Sinfonieorchester - direkt an Anton Bruckners Geburtstag am 4. September - startet 19.30 Uhr und wird zeitversetzt ab 20.03 Uhr im Rahmen des ARD-Radiofestivals unter anderem bei MDR Klassik und MDR Kultur im Hörfunk aus dem Gewandhaus Leipzig übertragen und kann anschließend in der ARD Audiothek nachgehört werden. Zudem wird der Bruckner-Zyklus bei MDR Klassik im Web und auf einer speziellen Bruckner-Seite zum Nachhören bereitgestellt.ARD-Silvesterkonzert: Weltallklänge aus SuhlAm 31. Dezember präsentiert das MDR-Sinfonieorchester zusammen mit dem MDR-Rundfunkchor aus dem Congress Centrum Suhl das große Silvesterkonzert der ARD. Darin laden die beiden Ensembles unter Leitung von Dennis Russell Davies zur Reise ins All ein und entführen mit Gustav Holsts weltberühmter Orchestersuite "The Planets" in imaginäre Sternenwelten und weiter ins Universum mit Szenen aus Philipp Glass' Oper "The Voyage" und zu besonderen Filmmusiken aus dem Science-Fiction-Genre. Der ehemalige Astronaut Ulrich Walter wird das Live-Konzert mit seiner ganz besonderen Expertise stilecht begleiten. Die komplette Suite "The Planets" ist am 12. Januar 2025 dann in Leipzig zu erleben.50. Todestag von Dmitri SchostakowitschIm Jahr 2025 widmet sich der MDR dem facettenreichen Werk von Dmitri Schostakowitsch. Anlässlich seines 50. Todestages spüren die MDR-Ensembles seinen Werken nach und stellen sie in den Kontext von Musik, die für den sowjetischen Komponisten Wegbegleiter und Inspirationsquelle waren. Der MDR-Rundfunkchor wird zudem als eines der weltbesten Rundfunkensembles beim internationalen Schostakowitsch-Festival des Gewandhausorchesters zu Gast sein - genauso wie der MDR-Chefdirigent Dennis Russell Davies, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Maki Namekawa am Klavier zu erleben sein wird.Von Nachtgesang bis Weihnachts- und StudiokonzertBeim MDR-Rundfunkchor stehen drei Konzerte im Rahmen der beliebten A-cappella-Reihe "Nachtgesang" auf dem Programm sowie das vom Künstlerischen Leiter Philipp Ahmann dirigierte Buchmesse-Konzert zur Leipziger Buchmesse 2025. Für eine stimmungsvolle Vorweihnachtszeit sorgen der MDR-Kinderchor und sein Künstlerischer Leiter Alexander Schmitt unter anderem in Leipzig, Suhl, Zeulenroda und Erfurt mit ihren Advents- und Weihnachtskonzerten. Mit zwei Konzertreihen lädt MDR KLASSIK in der neuen Saison wieder zu sich ins MDR-Studio an den Leipziger Augustusplatz ein: Auf dem Spielplan stehen facettenreiche Kammerkonzerte und das junge Format der MDR-Studiokonzerte, als spannendes Gesprächskonzert.Die MDR-Ensembles unterwegs: Gastspiele und FestivalsGern gesehene Gäste sind die MDR-Ensembles bei internationalen und nationalen Festivals: In der Saison 2024/25 folgt der MDR-Rundfunkchor u. a. Einladungen zum Visions Festival Elbphilharmonie, zum Lucerne Frühjahrs-Festival und zum Rheingau Musik Festival. Im Gewandhaus gastiert der Chor u. a. dreimal beim Schostakowitsch Festival Leipzig 2025. Das MDR-Sinfonieorchester konzertiert zudem regelmäßig in Bad Lauchstädt und Wernigerode.Die MDR-Ensembles in Web und RadioBegleitet wird das musikalische Konzert-Angebot von MDR KLASSIK im Web und im Digitalradio DAB+, sowie online mit Übertragungen, spannenden Live-Interviews, vertiefenden Reportagen und Hintergründen ebenso wie mit innovativen Instagram-Formaten. Klassikfans können beispielsweise jeden Sonntag ab 19.30 Uhr auf einem festen Sendeplatz bei MDR KULTUR und MDR KLASSIK Musik der MDR-Ensembles genießen. Bei MDR KLASSIK sind die MDR-Ensembles zudem mittwochs ab 20.05 Uhr zu erleben. Sendetermine: Erleben Sie die MDR-Ensembles im Radio! | MDR.DE (https://www.mdr.de/klassik/ensembles/sinfonieorchester-rundfunkchor-kinderchor-radio-100.html)Tickets und AbonnementsDie Abonnements und Einzeltickets für die gesamte Spielzeit sind bereits erhältlich. 