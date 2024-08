Der Schweizer Photovoltaik-Hersteller Meyer Burger will die Solarzellenfertigung nun doch nicht in die USA verlegen. Der Standort Thalheim in Sachsen-Anhalt soll erhalten bleiben. Ein umfassendes Restrukturierungs- und Kostensenkungsprogramm ist in Planung. Die Meyer Burger Technologie AG hat den der geplante Aufbau einer Solarzellenfertigung in Colorado Springs im US-Bundesstaat Colorado gestoppt. Aufgrund jüngster Entwicklungen sei das Projekt für das Unternehmen derzeit nicht finanzierbar. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...