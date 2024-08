Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Mittwoch, 11. September 2024, 20.15 UhrAktenzeichen XY... UngelöstDie Kriminalpolizei bittet um MithilfePanne bei ÜberfallEin Mann und eine Frau werden nachts in ihrem Haus überfallen. Die Täter zwingen sie, den Tresorschlüssel auszuhändigen. Doch auf dem Weg zum Geldschrank geht der Schlüssel plötzlich verloren.Entführt und ermordetNach einer Veranstaltung wird eine Schülerin in ein Auto gezerrt und entführt. Es gibt Zeugen des Vorfalls, doch sie schätzen die Situation falsch ein. Später wird eine Leiche gefunden.Brutaler ÜberfallEin Autofahrer wird nachts auf einer Landstraße mit Blaulicht angehalten - scheinbar eine Polizeikontrolle. Doch statt Polizisten nähern sich maskierte Männer dem Wagen. Ein Albtraum beginnt.XY-Preis 2024In einem Asylbewerberheim kommt es zu einer lebensgefährlichen Auseinandersetzung zwischen einem Mann und einer Frau. Ein Zeuge rettet mit einem Rohrschlüssel das Leben der jungen Mutter."Aktenzeichen XY... Ungelöst" ist nach der Ausstrahlung in der ZDFmediathek verfügbar.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5850940