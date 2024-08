An der Supermarktkasse bald mit der Krypto-Wallet bezahlen? Was für viele in der Digitalisierungs-Hochburg Deutschland noch unmöglich scheint, könnte bald Realität werden. Neben dem Thema Bitcoin als Zahlungsmittel wollen wir ebenfalls wissen, was Anleger bei einem Investment in Krypto-Börsen beachten ...