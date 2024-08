Der chinesische Batteriematerial-Hersteller BTR hat eine Investition in eine Produktionsstätte für Anodenmaterial Marokko mit einer Jahreskapazität von 60.000 Tonnen angekündigt. Es wird erwartet, dass Ford zu den Abnehmern gehören wird. Das Werk soll in der Mohammed VI Tangier Tech City entstehen, also nahe der Hafenstadt Tanger, die an der Straße von Gibraltar im Norden des Landes liegt. Der Bau soll etwa zwei Jahre dauern, die neue Fabrik dürfte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...