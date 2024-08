NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Schneider Electric von 176 auf 184 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen. In Reaktion auf eine unerwartet gute Entwicklung der Energy-Management-Sparte im ersten Halbjahr habe sie ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2024 bis 2026 leicht erhöht, schrieb Analystin Daniela Costa in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 05:29 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FR0000121972