DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 27. August (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 AU/BHP Group Ltd, Jahresergebnis 07:15 DE/Branicks Group (ehemals Dic Asset AG), ausführliches Ergebnis 1H 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, Ergebnis 1H *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 2Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: -0,1% gg Vq 1. Veröff.: -0,1% gg Vq 1. Quartal: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: -0,1% gg Vj 1. Veröff.: -0,1% gg Vj 1. Quartal: -0,1% gg Vj *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator August PROGNOSE: -18,4 Punkte zuvor: -18,4 Punkte *** 08:00 DE/Maastricht-Quote (Einnahmen und Ausgaben des Staates) 1Q und 2Q 2024 10:00 DE/Morphosys AG, HV 10:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Übergabe eines Förderbescheids an VNG Gasspeicher, Teutschenthal 10:00 DE/Dekabank Deutsche Girozentrale, Ergebnis 1H 11:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der Preisverleihung des Engagement-Wettbewerbs "machen!2024", Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Haupt-Refi-Tenders 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesobligationen mit Laufzeit Oktober 2029 im Volumen von 4 Mrd EUR *** 12:00 EU/EZB, Zuteilung eines 3-monatigen Langfristtenders 12:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Spremberg *** 14:00 HU/Ungarns Nationalbank, Ergebnisse des geldpolitischen Rats 14:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Diskussionsrunde auf einer SPD-Veranstaltung, Jena 15:00 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampfveranstaltung der FDP, Meißen *** 16:00 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Diskussion mit Ökonom Brunnermeier *** 16:00 US/Index des Verbrauchervertrauens August PROGNOSE: 100,5 zuvor: 100,3 17:30 DE/FDP-Chef Lindner, Rede auf der Wahlkampveranstaltung der FDP, Dresden ===

