PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben zum Wochenstart bei insgesamt geringen Umsätzen Schwung vermissen lassen. In London blieben die Handelsräume wegen eines Feiertags geschlossen.

Trübe Ifo-Daten für die deutsche Wirtschaft im August hatten am Montag an den europäischen Aktienmärkten die Erwartungen an einen baldigen, weiteren Zinsschritt in der Euroregion gestützt. Ein echter Kurstreiber war das jedoch nicht mehr. Die nachlassende Euphorie über die nahende Zinswende in den USA bremse die Kurse, schrieb Analyst Konstantin Oldenburger vom Broker CMC Markets.

Nach drei Wochen der Erholung, in denen es mit nur wenigen Unterbrechungen aufwärts gegangen war, gab der EuroStoxx 50 am Montag um 0,25 Prozent auf 4.896,69 Punkte nach. In der vergangenen Woche hatte der Leitindex der Euroregion um rund 1,4 Prozent zugelegt. Die Verluste aus dem Anfang August im Zuge der allgemeinen Marktturbulenzen erfolgten Kursrutsch sind mittlerweile ausgeglichen.

Außerhalb der Eurozone schloss am Montag der schweizerische Leitindex SMI mit plus 0,06 Prozent auf 12.354,35 Zähler./ajx/he

EU0009658145, CH0009980894, GB0001383545