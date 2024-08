Nach dem ruhigen Handelsstart am Montag zeigt sich der DAX auch am Dienstag im frühen Handel wenig bewegt. Die Schwäche der Tech-Werte an der Wall Street vor den Nvidia-Zahlen am Mittwoch macht sich kaum bemerkbar. Auf Unternehmensseite stehen Continental, Daimler Truck, Dermapharm, Deutsche Lufthansa, Thyssenkrupp und Vonovia im Fokus.

