NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple nach der Bekanntgabe eines Nachfolgeplans für die Rolle des Finanzchefs (CFO) auf "Overweight" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. So werde der derzeitige CFO Luca Maestri den Staffelstab Anfang 2025 an den derzeitigen Vizepräsidenten für Finanzplanung und Analyse, Kevan Parekh, übergeben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies lasse auf "mehr vom Gleichen" hoffen./ck/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2024 / 20:58 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2024 / 21:20 / EDT





ISIN: US0378331005

