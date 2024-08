Am deutschen Aktienmarkt zeichnet sich am Dienstag ein freundlicher Handelstag ab. Der DAX wird dabei zum Auftakt 0,4 Prozent fester bei knapp 18.700 Punkte erwartet. Damit würde das Börsenbarometer auf Kurs in Richtung des Rekordhochs bleiben. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem beeinflussen:1. Schwache Vorgaben von der Wall StreetDie Aktienmärkte in den USA haben die neue Woche überwiegend ...

