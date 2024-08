Noch eine positive Börsenwoche und fast schon wieder neue Rekorde an der Wall Street - der August ist von einer Berg- und Talfahrt geprägt. Wechselt das Sentiment erneut oder hat Jerome Powell am Freitag die richtigen Worte für die Börsianer gewählt? Wir beleuchten, was eine Zinswende genau bedeuten würde und wie sie der Fed-Präsident nun möglicherweise schon verbal eingeleitet hat. Dow Jones bringt neue Rekorde hervor Die Konsolidierung am Aktienmarkt ...

