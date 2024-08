FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Nestle anlässlich des Wechsels an der Führungsspitze auf "Hold" mit einem Kursziel von 95 Franken belassen. Analyst Tom Sykes geht laut einer am Dienstag vorliegenden Studie davon aus, dass der Wechsel im Laufe der Zeit positiv gesehen werden. Der Markt mache sich ohnehin mehr Gedanken darüber, was die Personalie für das kurzfristige Handelsgeschäft und das Margenziel bedeute, als darüber, ob es richtig gewesen sei, den Konzernchef auszutauschen./edh/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 08:03 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

© 2024 dpa-AFX-Analyser