Berlin (ots) -Zur Eröffnung der Paralympics in Paris am 28. August startet die Berufsgenossenschaft der Bauwirtschaft (BG BAU) ihre neue Kampagne "Ich und die BG BAU". Den Auftakt der Kampagne macht Para-Eishockeyspieler Jacob Wolff, der 2006 bei einem Arbeitsunfall eine inkomplette Querschnittslähmung erlitten hat. Ziel der Kampagne ist es, Mut zu machen und die Unterstützung durch die BG BAU aufzuzeigen.Die Kampagne "Ich und die BG BAU. Zusammen seit ..." zeigt die jahrelange, mitunter auch lebenslange, Unterstützung durch die BG BAU nach Arbeitsunfällen oder Berufskrankheiten von Versicherten in der Bauwirtschaft. "Wir als BG BAU verstehen uns als Partnerin und Ratgeberin, die nach Arbeitsunfällen, welche oft lebensverändernd sein können, an der Seite unserer Versicherten steht", sagt Michael Kirsch, Hauptgeschäftsführer der BG BAU. "Bei allen Maßnahmen ist unser Ziel immer, die bestmögliche Versorgung und Betreuung auf dem Weg zu Selbstbestimmtheit und Autonomie. Sport kann dabei ein ganz wichtiger Faktor sein.""Ich und die BG BAU" zeigt zum Auftakt Para-Eishockeyspieler Jacob Wolff. Nach einem schweren Arbeitsunfall, bei dem der gelernte Zimmermann vom Dach stürzte und seit dem er querschnittgelähmt ist, hat er durch den Sport einen neuen Fokus in seinem Leben gewonnen. Unterstützt wurde er dabei von der BG BAU, die nach dem Unfall die Akutversorgung übernommen und für die medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation gesorgt hat. Unter anderem fördert die BG BAU den Sport von Jacob Wolff und übernimmt beispielsweise die Kosten für angepasste, spezielle Sportgeräte oder die Sportausrüstung."Jacob Wolff ist ein echter Mutmacher, der nie aufgegeben hat, sondern immer seinen eigenen Weg gegangen ist. Sein Sport hat dabei eine wichtige Rolle gespielt. Wir sind froh und stolz, dass wir Herrn Wolff dabei begleiten dürfen", so Kirsch.Das Kampagnenpaket umfasst verschiedene Clips und Plakatmotive. Die Clips sind auf den Social Media-Kanälen der BG BAU bei YouTube (https://www.youtube.com/BGBAU1), Facebook (https://www.facebook.com/BGBAU/), Instagram (https://www.instagram.com/_BGBAU/) und TikTok (https://www.tiktok.com/@bg_bau) zu sehen. Alle Filme und die Plakate können außerdem auf der Themenseite "Ich und die BG BAU" (http://www.bgbau.de/jacobs-geschichte) abgerufen werden. Hier gibt es zusätzlich weiterführende Informationen zu Jacob Wolff sowie Hinweise zu den Leistungen der BG BAU für Versicherte, die einen schweren Arbeitsunfall hatten.Weitere Informationen: www.bgbau.de/jacobs-geschichteHintergrund - die BG BAUDie BG BAU ist eine der großen Berufsgenossenschaften in Deutschland. Als Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die Bauwirtschaft und für baunahe Dienstleistungen betreut die BG BAU mehr als drei Millionen Versicherte, rund 592.000 gewerbsmäßige Unternehmen und ca. 60.000 private Bauvorhaben. Im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrags fördert die BG BAU Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, um Arbeitsunfälle und Berufskrankheiten zu vermeiden. Kommt es dennoch zu Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten, bietet die BG BAU umfassende medizinische Betreuung und Rehabilitation mit allen geeigneten Mitteln. Zudem sorgt sie für die Wiedereingliederung der Betroffenen in das berufliche und soziale Leben und leistet finanzielle Entschädigung. Weitere Informationen unter www.bgbau.de.