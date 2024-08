Erkrath (ots) -Viele Unternehmer stecken all ihre Energie und Bemühungen in Marketingmaßnahmen - der Vertrieb hingegen findet kaum Beachtung. Ein grundsätzlicher Fehler, meint Vertriebsexperte Alessandro Principe. Warum Marketing ohne einen starken Vertrieb nicht effizient ist, was ein gutes Vertriebsteam ausmacht und welche beeindruckenden Ergebnisse durch den Vertrieb erzielt werden können, erfahren Sie in diesem Artikel.Wenn die Umsätze hinter den Erwartungen zurückbleiben, wird in vielen Unternehmen sofort die Marketing-Maschinerie in Gang gesetzt. Der Gedanke, der dahintersteckt, ist nachvollziehbar: Wenn die Werbemaßnahmen die Qualität der eigenen Dienstleistung noch besser hervorheben, werden mehr potenzielle Kunden auf das Angebot aufmerksam. Selbst wenn sich nur ein Bruchteil dieser Interessenten tatsächlich zum Kauf entscheidet, wirkt sich das positiv auf den Umsatz aus. Leider handelt es sich bei dieser Annahme jedoch um einen Trugschluss, nämlich immer dann, wenn das Problem viel tiefer liegt: im Vertrieb. "Der Vertrieb ist das Herz in jedem Unternehmen - denn hier werden die Abschlüsse gemacht. Dementsprechend laufen sämtliche Optimierungsversuche ins Leere, solange das Vertriebsteam nicht exzellent ist", bestätigt Alessandro Principe, Geschäftsführer der Principe Consulting GmbH."Stimmen in einem Unternehmen die Umsätze nicht, sollte also zunächst ein kritischer Blick auf den Vertrieb geworfen werden. Wie sehen die internen Strukturen aus? Greifen die Abläufe nahtlos ineinander? Wird das Potenzial tatsächlich schon zu hundert Prozent ausgeschöpft? Meist lautet die Antwort: nein. Dann müssen hier Verbesserungen vorgenommen werden", fügt der Vertriebsexperte hinzu. Mit der Principe Consulting GmbH, unterstützt Alessandro Principe Unternehmen aus der Agentur- und Dienstleistungsbranche dabei, ihre Umsätze zu steigern. Hierzu baut er gemeinsam mit seinem Team starke Vertriebsteams in den Unternehmen seiner Kunden auf. Er ist überzeugt, dass grundsätzlich jeder Mensch erfolgreich werden kann - diese Werte vermittelt er auch an seine Kunden und stärkt so deren Performance messbar. Innerhalb kürzester Zeit sind so Umsätze im sechs- oder sogar siebenstelligen Bereich möglich.Deshalb sind Marketingmaßnahmen ohne starken Vertrieb wirkungslosMarketing ist wichtig, keine Frage, doch ohne einen funktionierenden Vertrieb wird jeder investierte Euro ins Leere laufen. "Stellen wir uns vor, ein Unternehmen hat seine Marketingaktivitäten perfektioniert, es wird vielleicht potenzielle Interessenten anziehen, doch funktioniert der Vertrieb nicht perfekt, wird es auch keinen Abschluss geben", betont der Alessandro Principe. "Marketing ohne perfekten Vertrieb ist also wie ein Eimer mit Löchern - und jede Investition umsonst."Hinzu kommt, dass der heutige Markt ein schier unendliches Angebot liefert. Während sich viele Marketingmaßnahmen sehr ähneln, macht ein starkes Vertriebsteam am Ende den Unterschied. Der Vertrieb gilt damit als eigentliche Wunderwaffe hinter dem Erfolg eines jeden Unternehmens. Umso wichtiger ist es hier für Perfektion zu sorgen.Was ein starkes Vertriebsteam auszeichnetEin ideales Vertriebsteam sollte wie eine gut geölte Maschine funktionieren: Das bedeutet, dass nicht nur die Voraussetzungen stimmen und die Mitarbeiter individuell perfekt geschult sein müssen, sie müssen auch als Team funktionieren. Für Unternehmen heißt das, schon bei der Wahl der Vertriebsmitarbeiter mit Bedacht vorzugehen. Gefundene Talente gilt es anschließend umfangreich zu schulen und aktiv in das bestehende Team zu integrieren. Dadurch stellt das Team sicher, dass etablierte, gut funktionierende Strukturen auch weiterhin umgesetzt werden. Auch die Führung ist in einem starken Vertrieb klar geregelt. Es muss sich dabei nicht um eine starre Hierarchie handeln, dennoch sind Verantwortlichkeiten, Rechte und Pflichten klar verteilt. Um den Vertrieb immer wieder auf das nächste Level zu heben, strebt ein starkes Vertriebsteam außerdem stetig danach, bestehende Prozesse zu optimieren.Der Vertrieb als Schlüssel zum ErfolgAm Ende gilt: Der Vertrieb ist der Motor eines jeden Unternehmens. Nur wenn er funktioniert, kann ein Unternehmen Erfolge einfahren und Umsätze generieren. Unternehmen, die ihr Vertriebsteam entsprechend aufstellen, werden sich langfristig am Markt behaupten und sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern können. Wer sich allerdings weiterhin auf sein Marketing beschränkt und den Vertrieb eher stiefmütterlich behandelt, wird schon bald das Nachsehen haben."Glücklicherweise erkennen immer mehr Unternehmen, wie wichtig ein starker Vertrieb ist, viele von ihnen hinken allerdings mit der Umsetzung noch hinterher", erklärt Alessandro Principe. "Glücklicherweise erkennen immer mehr Unternehmen, wie wichtig ein starker Vertrieb ist, viele von ihnen hinken allerdings mit der Umsetzung noch hinterher", erklärt Alessandro Principe. "Wer weiterhin am Markt existieren und sich gegen seine Konkurrenz behaupten will, muss daher umdenken und seinen Vertrieb auf das nächste Level heben. Wir stehen ihnen gern dabei zur Seite. Gemeinsam sorgen wir für ein starkes Vertriebsteam und messbar mehr Umsätze."