NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Die endgültigen Zahlen für das zweite Quartal böten nach den bereits Mitte August vorgelegten vorläufigen Ergebnissen keine Überraschung, schrieb Analyst Fabian Piasta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der entscheidende Faktor ist seiner Ansicht nach eine Verbesserung der Wirtschaftslage in Frankreich, um die für die zweite Jahreshälfte geplante Markteinführung neuer Produkte zu begünstigen./lfi/ngu



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2024 / 02:17 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 02:17 / ET





