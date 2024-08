Die Finalistinnen und Finalisten des 27. EY Entrepreneur Of The YearTM 2024 stehen fest. Seit heute sind die 15 Unternehmer-Persönlichkeiten mit ihren 12 Unternehmen für die diesjährige Ausgabe des prestigeträchtigen Awards bekannt. Insgesamt 63 Unternehmer-Persönlichkeiten haben sich 2024 für das Programm beworben - das ist die höchste, je erreichte Zahl an Bewerbern, seit der EY Entrepreneur Of The Year in der Schweiz durchgeführt wird. Nun hat ...

