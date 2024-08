Hamburg (ots) -- Repräsentative Umfrage von EDEKA beleuchtet zum fünften Mal das Thema "Nachbarschaft in Deutschland"- Generelle Zufriedenheit in der Nachbarschaft steigt auch 2024 leicht an- Sonderthema "Zusammenhalt gestalten": Drei Viertel der Befragten nehmen Spaltung in der Gesellschaft wahr- Deutsche schreiben nachbarschaftlichem Engagement eine positive Wirkung gegen gesellschaftliche Spaltung zuIn einer Zeit, die von gesellschaftlichen Herausforderungen geprägt ist und in der immer mehr Menschen in Deutschland eine zunehmende Spaltung empfinden, liefert das repräsentative EDEKA-Nachbarschaftsbarometer 2024 bereits zum fünften Mal wertvolle Einblicke in das aktuelle Stimmungsbild deutscher Nachbarschaften*. Dieses Jahr steht dabei das Sonderthema "Zusammenhalt gestalten" im Fokus, wobei auch das ökologische und soziale Verantwortungsbewusstsein innerhalb deutscher Nachbarschaften beleuchtet wurde. Die Ergebnisse des Barometers verzeichnen ein überwiegend positives Bild des nachbarschaftlichen Zusammenhalts und wie dieser dazu beiträgt, gesellschaftlicher Spaltung entgegenzuwirken.Trotz der Herausforderungen der vergangenen Jahre sind die Deutschen mit dem Zusammenleben in ihrer Nachbarschaft weiterhin sehr zufrieden. Die aktuelle Umfrage zeigt, dass 73 % der Befragten ihre Nachbarschaft als (sehr) gut bewerten - ein leichter Anstieg zu den Vorjahren (2023: 71 %, 2022: 69 %). Knapp jede:r Fünfte (18 %) kennt die eigene Nachbarschaft nicht, während 20 % einen engen Kontakt zu ihren Nachbar:innen pflegen. Auffällig dabei ist, dass Männer mit 22 % tendenziell engere Nachbarschaftsbeziehungen pflegen als Frauen (17 %). Für mehr als die Hälfte der Befragten (57 %) trägt eine gute Nachbarschaft maßgeblich zur Lebenszufriedenheit bei - dieser Wert blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. Besonders Ältere (50-75 Jahre: 59 %) empfinden dies stärker als Jüngere (16-29 Jahre: 49 %).Sonderthema: Wie werden gesellschaftliche Spaltung und Zusammenhalt in Nachbarschaften wahrgenommen?- Drei Viertel der Befragten (74 %) nehmen eine Spaltung in der Gesellschaft in unterschiedlicher Ausprägung wahr, vor allem durch vermehrte Anfeindungen, Medienberichte und verändertes Wahlverhalten.- Diese Wahrnehmung überträgt sich jedoch NICHT auf die Nachbarschaft: 64 % nehmen dort keine oder nur geringe Spaltung wahr. Dennoch haben besonders Jüngere (16-29 Jahre, 44 %) verstärkt Angst vor Konflikten im direkten Umfeld. Männer (33 %) sorgen sich tendenziell mehr als Frauen (29 %).- Fast jede:r Dritte (30 %) empfindet den Zusammenhalt in der eigenen Nachbarschaft als (sehr) stark.Um die Wirkung nachbarschaftlichen Engagements auf die wahrgenommene gesellschaftliche Spaltung näher zu beleuchten, wurde im Sonderteil der Umfrage zudem abgefragt, wie hoch das ökologische und soziale Engagement in deutschen Nachbarschaften ist:- 12 % der Befragten engagieren sich (sehr) häufig sozial / ökologisch, während 88 % dies nur ab und zu oder gar nicht tun.- Besonders auffällig: Engagierte Personen nehmen tendenziell eine geringere Spaltung in der Gesellschaft wahr (41 % derjenigen, die sich (sehr) häufig sozial engagieren; 39 % derjenigen, die sich (sehr) häufig ökologisch engagieren). Weit über die Hälfte der Befragten (64 %) ist überzeugt, dass sich das nachbarschaftliche Engagement positiv auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt.- Besonders jüngere Menschen (16-29 Jahre) engagieren sich stärker als vor fünf Jahren, sowohl ökologisch als auch sozial.- Drei Viertel (75%) der Befragten können sich vorstellen, sich (auch) künftig sozial zu engagieren; 66 % können sich vorstellen, sich (auch) künftig ökologisch zu engagieren.- 43 % der Befragten wünschen sich mehr Menschen, mit denen sie sich gemeinsam engagieren können, 40 % benötigen mehr Zeit; und 21 % suchen nach passenden Organisationen in ihrem Interessensfeld, bei denen sie sich engagieren können.Engagement im EDEKA-VerbundDas EDEKA-Nachbarschaftsbarometer zeigt erneut, dass ein nachbarschaftliches Miteinander für die meisten Befragten eine zentrale Rolle spielt. Seit vielen Jahren engagiert sich der EDEKA-Verbund mit zahlreichen Projekten und Kooperationen auf regionaler und bundesweiter Ebene auf unterschiedliche Weise. So sind die 3.400 EDEKA-Kaufleute Oft führen sie ihre Märkte in zweiter oder dritter Generation, legen Wert darauf, ihre Kund:innen persönlich zu kennen und engagieren sich seit Jahrzehnten tatkräftig vor Ort: Ein intaktes Zusammenleben bildet die Grundlage einer sozialen Gesellschaft. Neben regionalen Projekten in Kitas, Schulen und örtlichen Vereinen setzt sich EDEKA auch überregional für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. So unterstützt EDEKA seit 2018 den bundesweiten "Tag der Nachbarn" und den Deutschen Nachbarschaftspreis, um den lokalen Austausch zu fördern und die Nachbarschaft zu stärken.Weitere Informationen zum EDEKA Nachbarschaftsbarometer 2024: www.nachbarschaftsbarometer.edeka* Grundlage der dargestellten Informationen ist eine von der EDEKA-Zentrale in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinstitut Bilendi & respondi durchgeführte Onlinebefragung. Diese stellt eine Folgebefragung der Studien aus den letzten vier Jahren dar. In diesem Jahr wurde zusätzlich der Themenbereich "Zusammenhalt gestalten" in der Nachbarschaft näher beleuchtet. Die bevölkerungsrepräsentative Befragung umfasste 1.010 Teilnehmer:innen und fand vom 27.05. bis zum 04.06.2024 statt. Bei den hier aufgeführten Zahlenangaben in Prozent handelt es sich um gerundete Beträge.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.400 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie trinkgut, budni oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2023 mit rund 11.050 Märkten und rund 410.700 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 70,7 Mrd. Euro. Mit mehr als 19.200 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51907/5851614