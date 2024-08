Zürich - Die Schweizer Tech-Industrie kommt zurzeit nicht vom Fleck: Umsatz und Auftragseingang haben im ersten Halbjahr 2024 weiter nachgegeben. Ein baldiger Aufschwung ist zudem nicht in Sicht, was nicht zuletzt am Nachbarland Deutschland liegt. «Die Erholung in der Tech-Industrie verzögert sich», überschreibt der Dachverband Swissmem eine Mitteilung vom Dienstag zum Geschäftsgang der Industrie im ersten Semester. So fielen die Auftragseingänge ...

Den vollständigen Artikel lesen ...