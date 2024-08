Der Wochenstart ist durchwachsen und Anleger sind vorsichtiger geworden. In dieser Woche stehen wichtige Zahlen von Nvidia an. Die US-Börsen, insbesondere die Tech-Titel im Nasdaq 100, haben am Montag Verluste verzeichnet. In diesem Umfeld hält sich die PayPal-Aktie nach einer starken Erholung noch relativ stabil und der Trading-Tipp ist gut angelaufen. Das ist jetzt für Anleger wichtig.

