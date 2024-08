Unterföhring (ots) -- Sky Sport News berichtet ab 11.30 Uhr umfassend vom letzten Tag der Transferperiode- U. a. zu Gast: Jonas Boldt, Michael Reschke, Roger Wittmann, Alexander Baumjohann, Sky Kommentator Wolff-Christoph Fuss und Sky Experte Dietmar Hamann- Die Sky Transfer-Experten Florian Plettenberg, Philipp Hinze und Patrick Berger nonstop im Einsatz- Schalten zu Sky UK und Sky Italia- Alles rund um den "Deadline Day" auch auf skysport.de (https://sport.sky.de/) sowie in der Sky Sport App, Instagram und X- Sky Sport News: Der 24-Stunden-Sportnachrichtensender steht allen Sky und WOW Kunden zur VerfügungUnterföhring, 27. August 2024 - Endspurt auf dem Transfermarkt! In diesem Jahr schließt das Sommertransferfenster in den europäischen Top-Ligen bereits einen Tag früher - am Freitag, 30. August. Aufgrund dessen entschied sich die DFL für eine neue Frist und verlängert den legendären Deadline Day um zwei Stunden bis 20:00 Uhr. Die meisten Bundesligisten werden dies wohlwollend zur Kenntnis genommen haben, sind schließlich viele Transfer-Aktivitäten - insbesondere bei den Top-Teams - noch nicht abgeschlossen. So stellt sich etwa weiterhin die Frage, ob der FC Bayern einen letzten Versuch unternimmt, Nationalspieler Jonathan Tah doch noch von Meister Leverkusen loszueisen. Nach dem knappen 3:2 Auftaktsieg in Wolfsburg werden die Stimmen nach einer Verstärkung für die Abwehr wieder lauter, zumal die Verteidiger Hiroki Ito und Josip Stanisic noch mehrere Wochen ausfallen.Auch der Blick nach Dortmund lohnt sich - primär was mögliche Abgänge betrifft. So wird aktuell geprüft, ob sich für Salih Özcan noch ein Abnehmer finden lässt - der VfL Wolfsburg gilt als möglicher Interessent. Zudem stellt sich weiterhin die Frage, was aus Donyell Malen und Sebastien Haller wird.International könnten die ehemaligen Dortmunder Mats Hummels und Jadon Sancho nochmals für Aufmerksamkeit sorgen - Hummels wird mit San Sebastian in Verbindung gebracht, Sancho mit dem FC Chelsea.Diese und viele weitere spannende Personalien behandelt am Freitag ab 11.30 Uhr Sky Sport News.Faszination Deadline DayIn "Deadline Day - das Original" berichtet der 24-Stunden-Sportnachrichtensender umfassend über das Ende der Transferperiode in Deutschland und den internationalen Topligen. Bis Freitagabend bleibt den Vereinen aus der Bundesliga und 2. Bundesliga noch Zeit, einen Last-Minute-Transfer zu landen und neue Spieler zur sofortigen Verstärkung zu verpflichten.Am Deadline Day laufen den ganzen Tag alle Fäden im Studio von Sky Sport News zusammen. Die Moderator*innen Mara Mones, Lisa Ramuschkat, Thomas Fleischmann, Andi Lengenfelder und Johannes Zenglein führen durch den Tag, begrüßen zahlreiche Gäste im Studio und schalten zu den Sky Reportern, die bei den Vereinen direkt vor Ort sind.Die Sky Transfer-Experten Florian Plettenberg, Philipp Hinze und Patrick Berger geben ihre Einschätzungen zu den aktuellen Bewegungen auf demTransfermarkt und informieren über alles Wissenswerte.Außerdem werden über den gesamten Tag hinweg zahlreiche Gäste und Vertreter der Vereine im Studio live zugeschaltet sein.Neben dem Fokus auf die Bundesliga und die 2. Bundesliga wird auch über die neuesten Entwicklungen in der Premier League sowie in der Serie A ausführlich berichtet. In regelmäßigen Schalten zu den englischen und italienischen Sky Kollegen werden die Zuschauer auf den neuesten Stand des Transfergeschehens in England und Italien gebracht.Der Deadline Day auf skysport.de, Facebook, Instagram und XAuch das Sportportal und die Social-Media-Kanäle von Sky Sport stehen am Freitag ganz im Zeichen des "Deadline Day" und informieren den gesamten Tag über alle Entwicklungen. Auf skysport.de und in der Sky Sport App können sich Fußballfans in regelmäßigen Transfer-Updates rund um die Uhr online über alles Wissenswerte informieren."Mehr als Sportnachrichten": Talks, Specials und weitere EigenformateSky Sport News, Deutschlands erster und bis heute einziger 24-Stunden-Sportnachrichtensender, ist wieder exklusiv für alle Sky und WOW Kunden empfangbar. Einen zusätzlichen Mehrwert erfahren Abonnenten des Fußball-Bundesliga Pakets und des Sport Pakets dadurch, dass Sky Sport News ihnen als Wegweiser durch das vielfältige Sky Sportprogramm dient.Der Deadline Day live auf Sky Sport News:11:30 Uhr: Deadline Day - Countdown12:30 Uhr: Transfer Update - der Talk: 2. Bundesliga18:00 Uhr: Transfer Update - der Talk: Wer hat den Titelkader?19:30 Uhr: Deadline Day - Finale20:30 Uhr: Transfer Update - die Deadline Day ShowÜber Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Die Zuschauer können das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und WOW sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit WOW streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Medien- und Unterhaltungskonzern Sky.