Rackspace Lab Services vereint Broadcom VMware Lab-Plattform und Rackspace SDDC Flex zu einer innovativen Cloud-Lösung, die Unternehmen weltweit transformieren wird

SAN ANTONIO, Aug. 27, 2024(NASDAQ: RXT), ein führendes Unternehmen für hybride, Multicloud- und KI-Technologiedienstleistungen, hat heute die Einführung von Rackspace Lab Services (RLS) bekanntgegeben, einer innovativen Cloud-Software-as-a-Service-Lösung (SaaS), die Schulungs-, Test- und Demonstrationsumgebungen für Unternehmen weltweit transformiert. RLS hostet die Broadcom VMware Lab-Plattform (VLP) auf Rackspace SDDC (Software Defined Data Center) Flex, um einen On-Demand- und verbrauchsbasierten Service zur Simulation komplexer realer Umgebungen bereitzustellen.



RLS wird auf der VMware Explore 2024 in Las Vegas vorgestellt und bietet eine flexible, kostengünstige Lösung, mit der Sie jede Anwendung, die auf einem Betriebssystem installiert werden kann und die einen Zugriff auf die Umgebung auf Systemebene ermöglicht, demonstrieren und schulen können. Das Serviceangebot bietet eine vollständige, sofort einsatzbereite Lösung, die keine Installation und nur minimale Einrichtung erfordert. RLS zielt darauf ab, Fähigkeiten zu verbessern, Innovationen voranzutreiben und das Unternehmenswachstum zu fördern, indem es Nutzern maßgeschneiderte praktische Schulungen und Tests anbietet.

"Durch die Beseitigung der Komplexität bei der Einrichtung und Wartung dedizierter Laborumgebungen beschleunigt RLS die Projektlaufzeiten, indem es schnellere Innovationen und kürze Markteinführungszeiten für Produkte und Lösungen ermöglicht", so Bryan Litchford, Vice President of Private Cloud, Rackspace Technology. "Dieser optimierte Ansatz bietet Unternehmen, die RLS nutzen, einen Wettbewerbsvorteil. In einer Welt, in der Fernarbeit und verteilte Teams die Norm sind, bietet RLS eine robuste Lösung für globales Fernlernen und erfahrungsbasiertes Training. Teams können ihre Fähigkeiten unabhängig von ihrem Standort in einem realen Kontext weiterentwickeln und verfeinern und so kontinuierliches Lernen und Innovation sicherstellen."

Hauptmerkmale von RLS

RLS erweitert Schulungen um eine reale, praktische Umgebung mit robusten Funktionen, die Folgendes umfassen:

Flexibles Lernen aus der Ferne: Benutzer können jederzeit und überall auf der Welt auf wirkungsvolle Schulungen zugreifen.

Benutzer können jederzeit und überall auf der Welt auf wirkungsvolle Schulungen zugreifen. Lernen durch Erfahrung: RLS unterstützt komplexe Laborumgebungen und ermöglicht es Ihnen, Produktionsumgebungen zu duplizieren und robuste, voll ausgestattete Schulungsumgebungen bereitzustellen.

RLS unterstützt komplexe Laborumgebungen und ermöglicht es Ihnen, Produktionsumgebungen zu duplizieren und robuste, voll ausgestattete Schulungsumgebungen bereitzustellen. Geschwindigkeit und Maßstab: Schnelle Skalierung nach oben und unten je nach Bedarf, wobei Sie nur für die Ressourcen bezahlen, die Sie benötigen. Wenn Sie es vorziehen, Inhalte in Ihrem eigenen Rechenzentrum zu hosten, können Sie RLS zur Verwaltung der Labore verwenden, um erstklassige Schulungserfahrungen zu bieten.

Schnelle Skalierung nach oben und unten je nach Bedarf, wobei Sie nur für die Ressourcen bezahlen, die Sie benötigen. Wenn Sie es vorziehen, Inhalte in Ihrem eigenen Rechenzentrum zu hosten, können Sie RLS zur Verwaltung der Labore verwenden, um erstklassige Schulungserfahrungen zu bieten. LTI-Integration (Learning Tools Interoperability): RLS bietet eine API-basierte Integration mit branchenführenden Lernmanagementsystemen (LMS) und ist damit die erste Wahl, wenn es darum geht, Schulungen um eine reale, praktische Umgebung zu erweitern.

Hauptvorteile von RLS

Die Vorteile von RLS reichen von leicht zugänglichen Umgebungen bis hin zu verbesserten Umsatzmöglichkeiten:

Vollständig gewartete virtuelle Labor-Serviceumgebung: Sparen Sie sich den Aufwand für die Erstellung und Wartung einer dedizierten Laborlösung.

Sparen Sie sich den Aufwand für die Erstellung und Wartung einer dedizierten Laborlösung. Dedizierte virtuelle RLS-Umgebung: Machen Sie Schluss mit der Suche nach geeigneten Orten zum Trainieren, Testen und Vorführen von Konzepten.

Machen Sie Schluss mit der Suche nach geeigneten Orten zum Trainieren, Testen und Vorführen von Konzepten. POC- und Demonstrationsumgebungen: Beschleunigen Sie Entwicklungsprojekte, damit Sie schneller auf den Markt kommen können.

Beschleunigen Sie Entwicklungsprojekte, damit Sie schneller auf den Markt kommen können. Konfigurierte Umgebungen: Wählen Sie je nach Ihren genauen Schulungs-, Test- oder Demonstrationsspezifikationen Konfigurationen von einfach bis komplex.

Wählen Sie je nach Ihren genauen Schulungs-, Test- oder Demonstrationsspezifikationen Konfigurationen von einfach bis komplex. Schnelle Problembehebung: Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Zugang zu fachkundigem Plattform-Support.

Rund um die Uhr, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr Zugang zu fachkundigem Plattform-Support. Umsatzsteigerung: Stellen Sie On-Demand-Verkaufsdemos und PoC-Umgebungen bereit, um Ihren Kunden eine praktische Lösungserfahrung zu bieten und ihr Vertrauen zu gewinnen.

"Die Einführung von RLS symbolisiert einen entscheidenden Moment in der Stärkung von Organisationen und erleichtert gleichzeitig die Schulung und Entwicklung der globalen Belegschaft mit realen Szenarien, um Geschäfte schneller abzuschließen", so Litchford weiter. "RLS ist jetzt weltweit als On-Demand-Lösung mit nutzungsbasierter Bezahlung verfügbar und setzt damit neue Maßstäbe für die Stärkung der Belegschaft, die Verkaufsförderung und das Testen von Anwendungen."

Als VMware Cloud Service Provider Pinnacle Partner wird Rackspace Technology vom 26. bis 29. August 2024 virtuelle Labore auf der VMware Explore 2024 in Las Vegas im Hands-on Labs-Raum im Venetian Expo & Convention Center, Ebene 2, Halle B, hosten. Darüber hinaus können die Teilnehmer Rackspace am Stand 1524 besuchen.

