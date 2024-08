Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten:Mittwoch, 4. September 2024, 19.25 UhrHab ich Recht? Drei Richter für alle FälleRechtliche Probleme können schwerwiegend und belastend sein. Doch die Richter von "Hab ich Recht?" helfen und informieren über die Rechtslage in Deutschland.Egal, ob Baupfusch, Streitigkeiten mit den Nachbarn oder Identitätsdiebstahl im Internet. Die drei Richter Anette Heiter, Helga Bischoff und Ronald Hinz setzen sich mit emotionalen und in Teilen kuriosen Fällen auseinander.Sie stehen den Betroffenen bei und informieren umfassend über die Rechtslage in Deutschland. Dabei gibt es handfeste juristische Tipps "to go" für alle.In der ersten Folge beschäftigt die Richter der Fall einer jungen Frau: Nach einem tätlichen Angriff möchte sie wissen, welche Möglichkeiten sie hat, wenn das strafrechtliche Verfahren eingestellt wurde.Deutlich leichter fällt den Richtern die Antwort bei einem anderen Fall, in dem ein Weihnachtsmanndarsteller in betrunkenem Zustand eine schlechte Vorstellung abgeliefert und Kinder in ihrem Glauben an den Mann im roten Mantel erschüttert hat.Die Sendung ist am Sendetag ab 16.00 Uhr in der ZDFmediathek abrufbar.Drei Folgen "Hab ich Recht? Drei Richter für alle Fälle" werden mittwochs um 19.25 Uhr ausgestrahlt.Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5851892