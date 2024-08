Boston (ots/PRNewswire) -Die Nasuni File Data Platform treibt die agile globale Zusammenarbeit, den Schutz vor Ransomware und die Vorbereitung auf GenAI für Top-Unternehmen wie 9Rooftops Marketing, TWBA und Omnicom voranBOSTON, 27. August 2024 /PRNewswire/ - Nasuni, Anbieter einer führenden Unternehmensdatenplattform für hybride Cloud-Umgebungen, wächst stark in der Medien- und Werbebranche. Allein in den letzten zwei Jahren ist die Menge der von dem Unternehmen verwalteten Daten in der Medien- und Werbebranche um 121 % gestiegen. Führende Unternehmen der Branche wie 9RooftopsMarketing, Centaur Media, TBWA, Omnicom, Crain Communications, Quad Graphics, Multi-Color Corporation und SGS modernisieren ihre Speicherinfrastruktur und treiben ihr Wachstum mit der Nasuni File Data Platform voran.Die digitale Werbeindustrie soll bis zum Jahr 2028 ein Volumen von 965,6 Mrd. USD erreichen. Dabei wird die Content-Erstellung immer komplexer, kollaborativer und globaler, so dass Medien- und Werbeunternehmen ständig nach neuen Möglichkeiten suchen, digitale Inhalte effizienter zu produzieren und zu verbreiten."Unternehmen aus der Medien- und Werbebranche benötigen eine moderne Infrastruktur mit einem fließenden Ansatz für die Dateispeicherung", sagte David Grant, President von Nasuni. "Die Network Attached Storage (NAS)- und Backup-Technologien von gestern können mit den heutigen Anforderungen nicht mehr mithalten. Heute sind Funktionen für die Zusammenarbeit gefragt, damit Anwender Inhalte schnell erstellen und verteilen können. Gleichzeitig müssen die Lösungen den Schutz geistigen Eigentums vor Bedrohungen sicherstellen. Die Nasuni File Data Platform hilft Unternehmen dabei, innovativer zu werden. Sie rationalisiert deren Content-Produktion auf globaler Ebene, unterstützt durch sicheren Zugang für erweiterte Produktionsteams und Mitarbeiter. Diese Fähigkeiten und die Möglichkeit, mit Tools wie GenAI die Innovation von Inhalten auf Branchenebene zu unterstützen, sind entscheidend für unsere weltweit wachsende Akzeptanz in diesen Branchen ."Die Nasuni File Data Platform verbindet Cloud-native Architektur und Objektspeicher mit Spitzenleistung, damit diese Unternehmen effizient und sicher auf ihre unstrukturierten Dateidaten zugreifen und sie verwalten sowie sich gleichzeitig auf die Einführung von GenAI vorbereiten können. Führende Medienunternehmen testen aktiv die Content-Erstellung mit GenAI-Tools für Video-, Audio- und Stillleben. Bestehende Datensätze müssen vollständig zugänglich sein, um optimale Voraussetzungen für Kreativität und Performance zu schaffen während gleichzeitig Inhalte vor Verletzungen des Urheberrechts und des geistigen Eigentums (IP) durch Aktivitäten wie nicht autorisierte Deep Fakes geschützt werden müssen."9Rooftops Marketing ist eine der größten Agenturen für integrierte Marketing-Kommunikation weltweit. Daher hat das Datenmanagement für uns natürlich eine sehr große Bedeutung", sagt Jason Scott, IT-Director bei 9Rooftops Marketing. "MIt Nasunis Cloud-first Best-in-Class-Lösung haben wir unseren traditionellen Dateispeicher komplett ersetzt. Auschlaggebend dafür waren die skalierbare Cloud-Kapazität, die automatische Datensicherung, die nahtlose Zusammenarbeit und die einfache Verwaltung. Jetzt können wir zuversichtlich und ohne Unterbrechung auf globaler Ebene arbeiten."Produktionsteams kooperieren mit Nasunis skalierbare Datenplattform und der Hochgeschwindigkeitsübertragung digitaler Assets ohne Größenbeschränkung einfacher mit remote und hybrid arbeitenden Content-Erstellern an verschiedenen Standorten zusammenarbeiten. Erweiterte Produktionsteams können verstärkt auf ihre Inhalte zugreifen und diese überall in Echtzeit mit nahezu null Latenz und integrierter Sicherheit freigeben. Nasuni Ransomware Protection schützt das geistige Eigentum von Unternehmen, das als digitaler Vermögenswert gehalten wird. Dafür sorgt es im Ernstfall dafür, dass Dateidatensysteme eine Frühwarnung vor Ransomware-Angriffen aussenden und eine schnelle Wiederherstellung nach solchen Angriffen ermöglichen.Darüber kann die Medien- und Werbebranche dank Nasuni den Wert ihrer IT-Investitionen optimieren, da es die Speicherkosten im Vergleich zu älteren Infrastrukturen um bis zu 65 % senken kann.Weitere Informationen darüber wie die Medien- und Werbebranche mit Nasuni ihre Content-Produktionsprozesse verbessert (einschließlich der Einführung von GenAI) und die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit ausbaut, die Kosten für die Dateispeicherung senkt und die Widerstandsfähigkeit bei Notfällen und Cyberkriminalität erhöht, liefern diese Fallstudien.Informationen zu NasuniNasuni bietet eine skalierbare Datenplattform für Unternehmen, die mit einer explosionsartigen Zunahme unstrukturierter Daten in einer Welt der KI konfrontiert sind.Die File Data Platform von Nasuni ist in Hybrid-Cloud-Umgebungen mühelos skalierbar, ermöglicht die Kontrolle am Netzwerkrand und erfüllt die Erwartungen moderner Unternehmen an Daten, die zu einem Erkenntnisgewinn beitragen können und KI-fähig sind. Sie vereinfacht die Verwaltung von Dateidaten und verbessert gleichzeitig den Speicherzugriff und die Leistung. Die erstklassige Dateiwiederherstellung schützt Kunden vor einer Reihe von Cyberbedrohungen und macht spezifische Backup- und Disaster-Recovery-Lösungen überflüssig. Dadurch werden die Infrastrukturkosten um bis zu 65 % gesenkt.Unternehmen auf der ganzen Welt in den Bereichen Fertigung, Bauwesen, Energie, Konsumgüter und öffentliche Verwaltungverlassen sich auf Nasuni. Der Hauptsitz von Nasuni befindet sich in Boston, im US-Bundesstaat Massachusetts. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen in über 70 Ländern an. 