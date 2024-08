Frankfurt am Main (ots) -Namhafte Jury nominiert fünf Unternehmen für herausragende Zusammenarbeit bei der Unternehmens- und Marketingkommunikation / Preisverleihung beim "17. Deutschen Marken-Summit" des F.A.Z.-Instituts am 1. und 2. Oktober 2024.Das F.A.Z.-Institut und die hochkarätige Jury unter dem Vorsitzenden Professor Dr. Ansgar Zerfaß (Universität Leipzig) haben die Shortlist für den "Integrated Communication Award 2024" veröffentlicht. In diesem Jahr wurden 13 Unternehmen für die ganzheitliche Ausrichtung und Umsetzung ihrer Kommunikationsarbeit nominiert, insgesamt fünf schafften es auf die abschließende Shortlist: BASF, Covestro, ISTA, Salzgitter AG und Volkswagen.Welches der Unternehmen die Liste anführt und den Award verliehen bekommt, wird beim Festakt zum 17. Deutschen Marken-Summit (https://www.marken-summit.de/) am 1. Oktober 2024 in Frankfurt am Main enthüllt.In einem mehrstufigen Prozess hat die dreizehnköpfige Jury die Unternehmen bewertet und selektiert. "Fokus und Effizienz sind in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage von großer Bedeutung", kommentiert Juryvorsitzender Prof. Dr. Ansgar Zerfaß. "Das gilt auch für die Kommunikation, die über alle Zielgruppen und Kanäle hinweg integriert umgesetzt werden muss. Dazu haben wir inspirierende Beispiele gesehen. Besonders spannend war für uns als Jury, wie es einigen Kommunikationsabteilungen gelungen ist, durch kluge Strategien große Herausforderungen für das Gesamtunternehmen zu adressieren und Chancen zu erarbeiten."Gregor Vischer, Geschäftsführer der F.A.Z.-Institut GmbH, fügt hinzu: "Die diesjährigen Einreichungen für den Integrated Communication Award haben uns tief beeindruckt. Die durchweg hohe Qualität und die kreative Vielfalt der Projekte zeugen von enormem Potenzial und Innovationskraft der Kommunikationsbranche. Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre inspirierenden und herausragenden Beiträge."Seit 2015 wird der "Integrated Communication Award" an solche Unternehmen verliehen, die eine ganzheitliche Unternehmens- und Marketingkommunikation auf vier verschiedenen Ebenen erfolgreich realisieren: ganzheitliche Konzeption und Umsetzung der Kommunikation, ganzheitliche Organisation der Kommunikation, ganzheitliche Steuerung der Kommunikation und ganzheitliche Zielorientierung der Kommunikation.Mitglieder der diesjährigen Jury des "Integrated Communication Award" sind:Alexander Barion, Fidelity I Dr. Alexander Bilgeri, BMW I Markus Fälsch, Deutsche Bahn I Gabriele Hässig, Procter & Gamble I Julia Huhn, Santander I Dr. Michael Preuss, Bayer I Salvatore Ruggiero, Schott I Christian Rummel, Deutsche Bank I Katrin Sulzmann, ehem. Fresenius Kabi I Fabienne Twelemann, Uniper I Gregor Vischer, F.A.Z.-Institut I Anita Wälz, Nestlé I Prof. Dr. Ansgar Zerfaß, Uni LeipzigPreisverleihung am 1. Oktober 2024Der Preis wird am ersten Tag des 17. Deutschen Marken-Summit überreicht. Dieser findet am 1. und 2. Oktober in Frankfurt statt. Bei der Konferenz werden rund 300 Entscheiderinnen und Entscheider aus Kommunikation und Marketing zu dem Thema "Markenstärke aufbauen und sicher - gegen alle Krisen, in allen Kanälen" zusammenkommen.Anmeldung zum "17. Deutschen Marken-Summit" unter: https://www.marken-summit.dePressekontakt:Marion SchrodPariser Straße 160486 Frankfurt am MainTelefon: (069) 75 91-24 74E-Mail: m.schrod@faz-institut.deOriginal-Content von: F.A.Z.-Institut, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66365/5851941