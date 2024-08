In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur Reuters nach Abschluss einer dreitägigen Reise in den Nahen Osten sagte der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs der US-Luftwaffe, General C. Q. Brown, am frühen Dienstag, dass die Befürchtungen eines kurzfristigen größeren Nahostkonflikts nachgelassen hätten, nachdem Israel und die libanesische Hisbollah ...

Den vollständigen Artikel lesen ...