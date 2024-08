Der US-Elektrofahrzeug-Hersteller Mullen Automotive verkündet eine 210 Millionen Dollar schwere Großbestellung: Volt Mobility aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hat bei den Kaliforniern 3.000 Elektro-Nutzfahrzeuge in Auftrag gegeben. Der Auftrag umfasst Einheiten der beiden Baureihen Mullen One und Mullen Three, also elektrische Transporter und kleine Lkw der US-Fahrzeugklassen 1 und 3. Der Mullen One hat ein zulässiges Gesamtgewicht von 2,4 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...