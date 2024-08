KUALA LUMPUR, Malaysia, 27. August 2024 -- VCI Global Limited (NASDAQ: VCIG) (Frankfurt: H0T) ( ISIN: VGG982181031), ("VCI Global", "VCIG" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass der Chief Executive Officer des Unternehmens, Dato' Victor Hoo, seinen Anteil am Unternehmen erheblich erhöht hat. Diese Maßnahme, zusammen mit dem kürzlich am 19. August 2024 angekündigten Aktienrückkaufprogramm und der starken finanziellen Leistung des Unternehmens im ersten Halbjahr 2024, unterstreicht die beeindruckende Wachstumsentwicklung und positive Prognose von VCIG.

Vor der Transaktion besaß und kontrollierte Dato' Victor Hoo 12,05 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens, davon 10,72 % direkt und 1,33 % indirekt über V Invesco Fund (L) Limited, ein Unternehmen, das ihm gehört. Nach der Transaktion besitzt und kontrolliert er nun insgesamt etwa 27,32 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens. Dies entspricht einer Steigerung seiner Gesamtbeteiligung um 15,27 %, was sein starkes Vertrauen in die strategische Ausrichtung und das zukünftige Wachstumspotenzial des Unternehmens unterstreicht.

Die Investition des CEO, kombiniert mit den beeindruckenden Finanzergebnissen des ersten Halbjahres 2024, spiegelt die starken Wachstumsaussichten von VCIG und das Engagement für langfristigen Erfolg wider. Das Unternehmen meldete bemerkenswerte finanzielle Kennzahlen, darunter eine Steigerung des Umsatzes um 44 % im Jahresvergleich, einen Anstieg des Bruttogewinns um 57 % und ein Wachstum des Nettogewinns um 25 %. Diese Ergebnisse entsprechen unserer Prognose für das Gesamtjahr, die eine Umsatzsteigerung von 65 % und einen Anstieg des Bruttogewinns um 68 % für das Finanzjahr 2024 vorsieht und könnten diese Ziele übertreffen, wenn sich die aktuellen Trends fortsetzen.

"Ich bin zutiefst engagiert für VCI Global und seine Vision für langfristiges Wachstum. Meine erhöhte Investition ist eine klare Bestätigung der Ausrichtung und Leistung des Unternehmens. Zusammen mit unseren starken Finanzergebnissen und dem Aktienrückkaufprogramm stärkt es mein Vertrauen in unseren anhaltenden Erfolg und unsere Fähigkeit, den Aktionären dauerhaften Wert zu bieten", sagte Dato' Victor Hoo, Group Executive Chairman und Chief Executive Officer von VCI Global.

Über VCI Global Limited

VCI Global ist eine diversifizierte Holdinggesellschaft. Durch ihre Tochtergesellschaften konzentriert sie sich auf Beratung, Fintech, KI, Robotik und Cybersicherheit. Mit Sitz in Kuala Lumpur, Malaysia, sind unsere Hauptaktivitäten in Asien angesiedelt, mit bedeutender Präsenz in der Region Asien-Pazifik, den Vereinigten Staaten, Europa und dem Nahen Osten. VCIG bietet hauptsächlich Beratungsdienste in den Bereichen Kapitalmärkte, Immobilien, KI und Technologie an. Im Technologiesektor betreibt das Unternehmen eine eigene Finanzierungsplattform, die Unternehmen und Privatpersonen dient, sowie eine sichere Messaging-Plattform, die Regierungen und Organisationen zur Verfügung steht. Wir investieren auch in Unternehmen und Technologien in den Bereichen KI und Robotik, inkubieren, beschleunigen und kommerzialisieren sie.

Für weitere Informationen über das Unternehmen besuchen Sie bitte https://v-capital.co/.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Solche Aussagen umfassen Aussagen über die Fähigkeit des Unternehmens, sein Geschäft auszubauen, sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind, einschließlich solcher, die mit Wörtern wie "beabsichtigt", "kann", "wird", "plant", "erwartet", "prognostiziert", "schätzt", "zielt", "glaubt", "hofft", "potenziell" oder ähnlichen Begriffen einhergehen können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren ausschließlich auf unseren aktuellen Überzeugungen, Erwartungen und anderen zukünftigen Bedingungen. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf die Zukunft beziehen, unterliegen sie naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Veränderungen, die schwer vorherzusagen sind und von denen viele außerhalb unserer Kontrolle liegen. Daher sollten Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Fähigkeit des Unternehmens, profitabel zu arbeiten, die Akzeptanz neuer Produkte durch die Kunden, die Auswirkungen der Verbreitung des Coronavirus (COVID-19) und zukünftige Maßnahmen der Behörden in den Ländern, in denen das Unternehmen Lieferkettenpartner hat, die Nachfrage nach den Produkten des Unternehmens und die wirtschaftliche Lage der Kunden des Unternehmens, die Auswirkungen von Wettbewerbsprodukten und -preisen, erfolgreiches Management und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen sowie andere Risikofaktoren, die in den Unterlagen des Unternehmens bei der United States Securities and Exchange Commission ("SEC") detailliert beschrieben sind. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ab dem Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verantwortung, die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung zu aktualisieren, außer in Übereinstimmung mit geltendem Recht.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:

VCI Global Limited

mailto:enquiries@v-capital.co

