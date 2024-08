Weiterstadt (ots) -› Škoda Kamiq ist Importsieger bei,Design' und,Technologie' bis 25.000 Euro› Im Segment 35.000 bis 45.000 Euro gewinnt der Škoda Karoq als bestes Import- und Gesamtfahrzeug in der Wertung,Preis/Leistung'› Škoda Octavia Combi sichert sich fünf Titel, unter anderem Import- und Gesamtsiege für,Design' und,Preis/Leistung' im Segment 25.000 bis 35.000 EuroGroßer Erfolg für Škoda bei der Leserwahl,Familienauto des Jahres': Kamiq, Karoq und Superb Combi gewinnen insgesamt neun Titel und damit mehr als jede andere Marke. Damit setzt der tschechische Autohersteller seine langjährige Erfolgsserie bei der Leserwahl von Auto Straßenverkehr fort. Seit 2011 haben Škoda Fahrzeuge insgesamt 53 Titel gewonnen.Welche Modelle erfüllen die anspruchsvollen Anforderungen an ein Familienauto? Die Fachzeitschrift Auto Straßenverkehr untersucht diese Frage seit 13 Jahren mithilfe ihrer Leserinnen und Leser. Bei der Wahl zum,Familienauto des Jahres 2024' haben sich über 11.900 Teilnehmer beteiligt. Die Auswahl umfasste 107 familientaugliche Modelle in drei Preiskategorien: bis 25.000 Euro, 25.000 bis 35.000 Euro sowie 35.000 bis 45.000 Euro. In diesen Segmenten gab es jeweils die Unterkategorien,Design',,Technologie' und,Preis/Leistung'. Pro Wertung zeichnete Auto Straßenverkehr jeweils einen Import- und Gesamtsieger aus.Aufgewerteter Škoda Kamiq mit zwei Top-PlatzierungenDer Škoda Kamiq erhielt bereits 2023 eine Auszeichnung als,Familienauto des Jahres'. Seither hat Škoda die aktuelle Generation des beliebten Crossover-Modells nochmals umfassend aufgewertet. Dieses Update kommt bei den Leserinnen und Lesern bestens an, wie zwei Erstplatzierungen zeigen: Wie im Vorjahr sichert sich der Kamiq bei den Importfahrzeugen bis 25.000 Euro mit 34,2 Prozent der Stimmen Rang eins bei,Technologie'. Darüber hinaus gewinnt er mit 21,7 Prozent Stimmenanteil auch als bestes Importauto in puncto,Design'.Zwei Auszeichnungen für den Škoda KaroqDer Škoda Karoq holt ebenfalls zwei Titel als,Familienauto des Jahres'. Mit 13,2 Prozent der Stimmen wählen die Leser das Kompakt-SUV der Marke zum Importsieger,Preis/Leistung' zwischen 35.000 und 45.000 Euro. Damit nicht genug: In puncto,Preis/Leistung' lässt er mit 9,2 Prozent Stimmenanteil sämtliche Wettbewerber hinter sich und erzielt auch den Gesamtsieg.Škoda Octavia Combi sammelt bei,Familienauto des Jahres' fünf TitelGroßzügiges Fassungsvermögen, effiziente Motorisierungen, emotionales Design: Der Octavia Combi bündelt viele Qualitäten, die ihn zum erstklassigen Familienauto machen. Diesen Eindruck haben auch die Leserinnen und Leser von Auto Straßenverkehr: Sie wählen den Škoda Bestseller in diesem Jahr gleich fünf Mal auf Platz eins. Im Segment 25.000 bis 35.000 Euro gewinnt er in der,Design'-Wertung mit 16,5 beziehungsweise 9,5 Prozent der Stimmen sowohl den Import- als auch Gesamtsieg. Auch in der Kategorie,Preis/Leistung' lässt er sämtliche Mitbewerber hinter sich - sowohl importierte als auch deutsche Modelle. In der Wertung,Technologie' sammelt er jede fünfte Stimme ein (20,1 Prozent) und sichert sich damit den Importsieg.Stefan Cerchez, Chefredakteur Auto Straßenverkehr, sagt: "Die Leserinnen und Leser von Auto Straßenverkehr wählten Škoda Modelle insgesamt neun Mal auf Platz eins. Dieses eindrucksvolle Ergebnis - insbesondere des Octavia Combi mit fünf Auszeichnungen - zeigt, dass die Marke mit ihren SUV und Kombis die Bedürfnisse von Familien offenbar besonders gut bedient."53 Titel in 13 Jahren: Škoda stellt zahlreiche,Familienautos des Jahres'Schulbusersatz, Wocheneinkauf, Kurztrip oder lange Urlaubsreise: Ein Familienauto muss für allerlei Situationen gewappnet sein. Fahrzeuge von Škoda punkten mit jeder Menge Platz für Passagiere und Gepäck sowie einem geräumigen Innenraum mit Wohlfühlfaktor. Ist mal besonders viel Fassungsvolumen gefragt, lässt sich dieses dank umklappbarer Sitze schnell erweitern. Auch das Thema Sicherheit spielt beim Kauf eines Familienautos eine ebenso entscheidende Rolle. Seit 2008 haben alle Škoda Modelle die Höchstwertung im Euro NCAP-Test erhalten, dem Referenztest für Crashsicherheit. Als praktisch im Familienalltag erweisen sich zudem die vielen Simply Clever-Details: Zahlreiche Ablagefächer bieten Stauraum für Schlüssel, Kinderspielzeug, Snacks und mehr, Netzsysteme und Taschenhaken schaffen Ordnung im Kofferraum.Die Ergebnisse der Wahl,Familienauto des Jahres' veröffentlicht Auto Straßenverkehr in der Ausgabe 20/2024.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: karel.mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/5852077