Die Henkel Vorzugsaktie (WKN 604843) bleibt weiterhin auf dem hohen Niveau und steht am Dienstag aktuell bei 81,64 €. Seit Jahresanfang liegt der Kursgewinn bei +11%. Was ist hier zukünftig zu erwarten? Konzernumbau tritt in zweite Phase Im Frühjahr 2022 wurde mit dem größten Konzernumbau in der Unternehmensgeschichte begonnen. Ziel dabei ist, die Rentabilität deutlich zu verbessern. Die jährlichen Kosteneinsparungen sollen bei 525 Millionen € liegen. ...

