Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -ADVERO Properties SOCIMI, S.A. ("ADVERO"), eine an der spanischen BME Growth notierte Immobilien-Investmentgesellschaft, die auf Mietwohnungen mit mittlerem Einkommen spezialisiert ist, hat am vergangenen 2. Augustund ein öffentliches Kaufangebot für die in israelischem Besitz befindliche VBARE Iberian Properties SOCIMI, S.A. abgegeben. ("VBARE") zu einem Preis von 8,31 € je Aktie zu erwerben, was einer Prämie von 45 % auf den Aktienkurs von VBARE und von 37 % auf den durchschnittlichen Aktienkurs der letzten zwölf Monate entspricht.Die VBARE-Aktionäre haben bis zum 13. September Zeit, auf das 30-Millionen-Euro-Angebot zu reagieren, das eine gemischte Zahlung von 6,56 Euro pro Aktie in bar und 1,75 Euro pro Aktie in ADVERO-Aktien vorsieht, wobei letztere zu 10,50 Euro pro Aktie ausgegeben werden (+7,6% impliziter Gewinn gegenüber dem aktuellen ADVERO-Kurs von 11,30 Euro pro Aktie).Diese gemischte Zahlungsstruktur wird es den VBARE-Aktionären, die dies wünschen, ermöglichen, weiterhin an einem wachsenden Unternehmen im Segment der Wohnimmobilien mit mittlerem Einkommen in Spanien zu partizipieren, dessen Leistung seit seiner Gründung für die ADVERO-Aktionäre einen hohen Wertzuwachs darstellt. Der Aktienkurs von ADVERO hat seit der ersten Kapitalerhöhung im Februar 2018 einen Wertzuwachs von 126% erreicht. Für diejenigen VBARE-Aktionäre, die sich nach Annahme des Angebots für eine vollständige Veräußerung entscheiden wollen, wird ADVERO sich jedoch nach besten Kräften bemühen, einen geordneten Ausstieg in Bezug auf die erhaltenen ADVERO-Aktien zu ermöglichen.Seit seiner Gründung ist ADVERO entschlossen, ein langfristiges Projekt auf dem spanischen Mietwohnungsmarkt zu entwickeln, das das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Lande verändern und gleichzeitig attraktive Renditen für die Aktionäre erwirtschaften wird. Derzeit besitzt ADVERO 25 Wohngebäude mit insgesamt 402 Wohnungen in den spanischen Städten Madrid, Malaga, Córdoba und im Einzugsgebiet von Barcelona, während VBARE 16 Gebäude mit 220 Wohnungen besitzt, die sich ausschließlich in der Stadt Madrid befinden. Der Wert des gemeinsamen Portfolios von ADVERO und VBARE mit 622 Wohnungen (GAV) würde sich auf rund 130 Millionen Euro belaufen, wobei die Verschuldung rund 30 % dieses Wertes ausmacht.ADVERO hat das Angebot an die Bedingung geknüpft, dass mindestens 51 % der VBARE-Anteile angenommen werden, behält sich jedoch die Möglichkeit vor, je nach dem endgültigen Prozentsatz der Annahme eine nichtkontrollierende Beteiligung zu erwerben.ADVERO beantwortet alle Anfragen der VBARE-Aktionäre und ihrer Depotstellen unter investor.relations@adveroproperties.com. Die vollständige Angebotsunterlage ist abrufbar unter www.adveroproperties.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2490464/Advero_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/frist-fur-das-ubernahmeangebot-der-spanischen-advero-properties-fur-100-der-aktien-der-israelischen-vbare-iberian-properties-lauft-ab-302231782.htmlPressekontakt:+44 (0)20 7399 9928Original-Content von: ADVERO Properties SOCIMI S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176048/5852103