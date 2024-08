DJ XETRA-SCHLUSS/Favoritenwechsel - Banken und Chemietitel ziehen an

Von Herbert Rude

FRANKFURT (Dow Jones)--Der positive Grundton ist dem deutschen Aktienmarkt auch am Dienstag erhalten geblieben. Der DAX gewann gut 0,3 Prozent auf 18.682 Punkte, zum Allzeithoch von Mitte Mai fehlt ihm damit nur noch gut ein Prozent. "Der DAX läuft gegen die Widerstandszone um das Allzeithoch an", so ein Marktanalyst. Positiv sei die Branchenrotation: Angeführt wurde der Aufschwung am Dienstag von den Banken und ausgewählten konjunkturabhängigen Titeln. Daneben waren die Versicherer weiterhin gefragt, Munich Re markierten neue Allzeithochs.

Deutschland belebt sich nicht - aber China

Aus Deutschland kamen zwar erneut schwache Konjunkturdaten, so von der Stimmung der Exporteure und vom GfK-Konsumklima. Trotzdem keimte Hoffnung auf, und das lag am für Deutschland besonders wichtigen chinesischen Markt: In China legten die Gewinne in der Industrie wieder zu. Dies lässt einen Boden in der dortigen Konjunktur erwarten.

Davon profitierten die Chemiewerte: BASF legten 0,5 Prozent zu und Brenntag 1,7 Prozent. Bei den Banken gewannen Commerzbank 1,2 Prozent und Deutsche Bank 0,6 Prozent. Auch die Autowerte lagen lange Zeit im Plus, schlossen aber schließlich wenig verändert. Conti gewannen noch 2,7 Prozent auf 61,46 Euro. Die Analysten der UBS haben die Aktien von Conti frisch auf die Kaufliste genommen und das Kursziel auf 80 von 67 Euro erhöht.

In der zweiten Reihe steckten Lufthansa den Streik bei der Tochter für Billigflüge Discover nun weg und stiegen um 2 Prozent. Kurstreiber für die ganze Branche waren Aussagen von Ryanair-Chef Michael O'Leary, nach denen er keinen Einbruch der Ticketpreise im Sommer mehr erwartet. Die Aktien waren vor über einem Monat kräftig abgesackt, nachdem O'Leary die Befürchtung eines zweistelligen Prozentrückgangs der Preise geäußert hatte. Nun sagte er zu Reuters, dies habe ausgeglichen werden können, und ein Rückgang um die 5 Prozent sehe wahrscheinlicher aus.

Munich Re auf Allzeithoch - und Deutsche Börse

Neben den Zyklikern liefen auch die Versicherungen: Munich Re stiegen um 1,4 Prozent auf 481,50 Euro und markierten neue Allzeithochs, Allianz haben die Jahreshöchststände fast angelaufen. "Die Hausse in der Branche läuft weiter", so ein Marktteilnehmer. Die Entwicklung in der Branche sei weiterhin stark, wie zuletzt die Zahlen von Zurich Insurance unterstrichen hätten. Ebenfalls neue Allzeithochs erreichten Deutsche Börse, die sich mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 199 Euro der 200er Marke näherten.

Bei Daimler Truck hat Goldman Sachs die Kaufempfehlung zurückgezogen und auf Neutral gesenkt. Der Kurs fiel um 1,2 Prozent. In der zweiten Reihe setzten Evotec ihre Erholung mit einem Plus von gut 9 Prozent fort und wahrten damit die Chance auf den Klassenerhalt im MDAX zum großen Index-Revirement im September.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 18.681,81 +0,3% +11,62% DAX-Future 18.738,00 +0,3% +7,82% XDAX 18.684,14 +0,3% +11,43% MDAX 25.284,26 +0,4% -6,83% TecDAX 3.349,10 +0,8% +0,35% SDAX 13.919,63 -0,2% -0,29% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,81 -41 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 27 12 1 1.945,5 35,9 24,5 MDAX 30 19 1 295,5 22,6 12,5 TecDAX 20 10 0 486,3 13,2 8,5 SDAX 27 39 3 60,1 4,0 3,5 ===

