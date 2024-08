NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Ryanair von 18 auf 20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ruairi Cullinane geht in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu dem Billigflieger von einem etwas milderen Rückgang der Ticketpreise, niedrigeren Treibstoffpreisen und nach oben geschraubten Aktienrückkäufen aus. Die Gewinnperspektiven für die Iren besserten sich./tih/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2024 / 12:09 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.08.2024 / 12:09 / EDT



