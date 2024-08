FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Merz/Scholz:

"(.) Oppositionsführer Friedrich Merz hat jetzt Bundeskanzler Olaf Scholz ein zentrales Angebot zur Begrenzung der Migration gemacht, mit der Union - und ausdrücklich "ohne Rücksicht auf FDP und Grüne". (.) Jetzt ist der Scholz am Zug. Er wird sich von Merz die Koalition nicht sprengen lassen. Aber er steht in der Verantwortung, nicht nur Merz zu antworten, sondern dem deutschen Volk eine Antwort auf die größte Herausforderung der Zeit zu geben. Es war ja der Bundeskanzler selbst, der mehrfach angekündigt hat, den irregulären Zuzug nach Deutschland zu stoppen und in großem Stil diejenigen abzuschieben, die kein Recht haben, hier zu sein. Er ist in der Pflicht, jetzt zu handeln. Das Recht ist hier keine Ausrede, sondern verpflichtet im Prinzip dazu. (.) Der Ball liegt jetzt beim Kanzler. Er darf sich nicht verkriechen."/yyzz/DP/nas