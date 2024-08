Die Pfirsich- und Nektarinenernte in Europa und Ungarn wird wahrscheinlich in Ertrag und Produktion im Vergleich zu dem Vorjahr zulegen. Trotz der negativen Auswirkungen der Frühlingsfröste wird für die Pfirsichernte in Ungarn eine deutliche Steigerung erwartet, wobei die Anbaufläche zwar abnimmt, der Ertrag pro Hektar jedoch höher ist. Bildquelle: Pixabay Die...

