DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. August

=== *** 06:50 LU/Aroundtown SA, Ergebnis 1H 08:00 KR/Hyundai Motor Co, Investorentag *** 08:30 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Ergebnis 1H *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen August PROGNOSE: 92 zuvor: 91 *** 09:00 DE/Konjunkturprognose des DIW - Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung 09:00 Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin *** 10:00 DE/Flatexdegiro AG, ausführliches Ergebnis 1H *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Juli Geldmenge M3 PROGNOSE: +2,7% gg Vj zuvor: +2,2% gg Vj 10:00 DE/Bitkom-Präsident Wintergerst, Vizepräsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Selen, Pk zum Wirtschaftsschutzbericht, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz, britischer Premierminister Starmer, Pk nach gemeinsamem Gespräch, Berlin 13:00 DE/Bundeskanzler Scholz, Teilnahme an der 5. Sitzung des Zukunftsrats, Berlin 13:00 DE/Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Pk zum Erntebericht 2024, Berlin 13:00 DE/Regierungs-Pk, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 22:00 US/HP Inc, Ergebnis 3Q *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 2Q *** 22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 2Q *** 23:59 US/Fed-Atlanta-Präsident Bostic (2024 stimmberechtigt im FOMC), Teilnahme an Veranstaltung des Stanford Club of Georgia - CN/BYD Co Ltd, Ergebnis 2Q ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/kch/apo/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2024 23:58 ET (03:58 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.