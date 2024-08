DJ Nordea muss wegen Mängeln bei Geldwäschebekämpfung 35 Mio USD zahlen

Von Mengqi Sun

NEW YORK (Dow Jones)--Die Nordea Bank mit Sitz in Helsinki wird von den US-Behörden wegen Mängeln bei der Bekämpfung von Geldwäsche zur Kasse gebeten. Wie die Finanzaufsicht des Staates New York mitteilte, wurde eine Strafe von 35 Millionen US-Dollar gegen die Bank verhängt. Neben den Mängeln in seinen Filialen in Dänemark und dem Baltikum habe Nordea zudem keine ausreichende Prüfung der Beziehungen seiner Korrespondenzbanken durchgeführt.

Durch die Veröffentlichung der Panama Papers 2016 war herausgekommen, dass Nordea Kunden mutmaßlich dabei geholfen hat, Offshore-Konten einzurichten. Filialen der Bank in Lettland, Litauen und Estland wurden mit hochriskanten Transaktionen in Milliardenhöhe und Geldwäsche in Verbindung gebracht. Nordea schloss die Filialen im Baltikum und seine Niederlassung im dänischen Vesterport 2017.

Die Behörde teilte weiter mit, dass die Aktivitäten in der Filiale in Vesterport Nordea in den Fluss illegaler Gelder mit Unternehmen verwickelten, die mit dem so genannten "russischen Waschsalon" und dem "aserbaidschanischen Waschsalon" in Verbindung stehen, bei dem Gelder aus Russland und anderen ehemaligen Sowjetstaaten abgezweigt werden.

Nordea teilte mit, sie habe mit der Behörde in den Ermittlungen seit 2019 vollumfänglich kooperiert. Sie sei nun völlig anders aufgestellt als damals, als das mutmaßliche Fehlverhalten stattfand. Die Strafe habe keine bedeutenden Auswirkungen auf die Finanzergebnisse.

August 28, 2024 01:21 ET (05:21 GMT)

