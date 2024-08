EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Kryptowährung / Blockchain

Advanced Blockchain AG: Weitere Ergebnisbelastung bei der Tochtergesellschaft Incredulous Labs und Verzögerungen bei Konzernabschluss 2023 und Hauptversammlung



Advanced Blockchain AG: Weitere Ergebnisbelastung bei der Tochtergesellschaft Incredulous Labs und Verzögerungen bei Konzernabschluss 2023 und Hauptversammlung Berlin, 28. August 2024 - Im Rahmen der noch andauernden internen Prüfung der geschäftlichen Verhältnisse der Advanced Blockchain AG (ISIN: DE000A0M93V6, WKN: A0M93V, Kürzel: ABX) ist der Vorstand zu Erkenntnissen gelangt, die auf fehlerhafte Buchung von Tokenveräußerungen im Jahr 2023 hindeuten. Diese Fehlbuchung führt zu einer weiteren Belastung des Ergebnisses der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd., Zypern in Höhe von rund USD 1,3 Mio. und wirkt sich damit auch negativ auf das Konzernergebnis 2023 aus. In diesem Zusammenhang ist der Konzernabschlussprüfer der Gesellschaft zu dem Entschluss gelangt, dass er die Prüfungsergebnisse der Incredulous Labs Ltd. aufgrund der Nichteinhaltung elementarer Grundsätze der Jahresabschlusserstellung und -prüfung in Zypern nicht verwerten kann; der Abschlussprüfer betrachtet daher die Incredulous Labs Ltd., den wirtschaftlich bedeutendsten Teil der Advanced Blockchain Gruppe, weiterhin als ungeprüft. Daher hat sich die Unternehmensführung entschieden, die Durchführung einer Jahres- und Teilkonzernabschlussprüfung der Incredulous Labs Ltd. für das Geschäftsjahr 2023 erneut durch eine unabhängige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft durchführen zu lassen. Um ihre Aktionäre umfassend über das wirtschaftliche Ergebnis des Gesamtkonzerns für das Geschäftsjahr 2023 informieren zu können und hierdurch mehr Transparenz zu schaffen, möchte der Vorstand das Aktionariat auch über die Ergebnisse der Gesamtkonzernabschlussprüfung im Rahmen der Hauptversammlung informieren. Die nunmehr identifizierten Sachverhalte führen zu einer Verschiebung der Hauptversammlung, die nun voraussichtlich im vierten Quartal 2024 durchgeführt werden wird. Ansprechpartner Investor Relations

Hatem Elsayed, Vorstand

ir@advancedblockchain.com

+49-(0)40-6091-8677



