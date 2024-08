Am deutschen Aktienmarkt dürfte die Stimmung zur Wochenmitte freundlich bleiben. Der DAX wird dabei zum Handelsbeginn leicht fester bei 18.710 Punkte erwartet. Damit würde sich die Erholung des deutschen Leitindex fortsetzen. Folgende Themen könnten die Kursentwicklungen zudem maßgeblich beeinflussen:1. Leichte Erholung an der Wall StreetDer US-Aktienmarkt zeigte sich am gestrigen Dienstag leicht ...

