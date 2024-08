Kann der DAX kurz vor den neuen Quartalszahlen von Nvidia noch einen Impuls setzen oder bleiben Anleger vorsichtig? Außerdem gibt es Neuigkeiten zu den Aktien von Aroundtown und Delivery Hero. Wirklich Bewegung kommt vor den am Mittwochabend anstehenden Quartalszahlen des KI-Giganten Nvidia nicht in den DAX, etwas Optimismus ist aber schon zu spüren. Immerhin stieg der Kurs aber in den ersten Handelsminuten um 0,32 Prozent auf rund 18.742 Zähler. ...

