Nach dem verhaltenen Wochenstart konnte der deutsche Leitindex gestern um 0,4% auf 18.682 Punkte zulegen. Rückblick: Nachdem der deutsche Leitindex am Montag mit einem kleinen Minus (-0,1%) in die letzte August-Woche gestartet war, drehten die Blue Chips am gestrigen Dienstag wieder nach oben. Dabei sprangen die Notierungen bereits zur Eröffnung ...

