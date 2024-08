NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat Delivery Hero auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die europäischen Essenslieferdienste hätten endlich die Gewinnschwelle erreicht und erzielten Barmittelzuflüsse, womit der in den vergangenen Jahren unbeliebte Sektor wieder in den Fokus der Investoren rücke, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Gleichzeitig wecke der Chefwechsel beim Delivery-Hero-Großaktionär Prosus Fusions- und Übernahmefantasien. Mögliche Szenarien wären aus Diebels Sicht unter anderem eine Fusion von Delivery Hero mit Just Eat Takeaway oder die Zusammenlegung des Lateinamerika-Geschäfts von Delivery Hero mit iFood./gl/ngu

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2024 / 22:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2024 / 00:15 / BST

DE000A2E4K43