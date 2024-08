NurExone vs. AbbVie: Wer kann Querschnittlähmung heilen?

Anzeige / Werbung

Dr. Lior Shatiel, CEO von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), wurde eingeladen...

...um auf der bevorstehenden "Bioprocess International Conference" in Boston, die Ansätze von AbbVie und NurExone zur effektiven Behandlung von Rückenmarksverletzungen, gegenüberzustellen.

- Anzeige - Interessenkonflikte und Disclaimer beachten - Advertorial/Werbung (Auftraggeber: Nurexone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU))-

AbbVie Inc. ist ein US-amerikanisches Biotechnologie- und Pharmaunternehmen, das 2013 als Abspaltung von Abbott Laboratories gegründet wurde und an der New Yorker Börse NYSE im S&P-100-Index unter dem Symbol "ABBV" gehandelt wird. AbbVie forscht mit Elezanumab, einem experimentellen monoklonalen Antikörper-RGMa-Inhibitor zur Behandlung von Rückenmarksverletzungen.

NurExone Biologic Invited to Present Groundbreaking ExoPTEN Therapy at Prestigious September Conferences

NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) freut sich bekannt zu geben, dass sein Chief Executive Officer, Dr. Lior Shaltiel, eingeladen wurde, auf der bevorstehenden Bioprocess International Conference zu sprechen, die vom 23. bis 26. September in Boston, MA, stattfindet. Die Teilnahme von NurExone an dieser Veranstaltung unterstreicht die Führungsrolle des Unternehmens auf dem Gebiet der Exosomen für klinische Anwendungen und regenerative Medizin. Dr. Shaltiel wird das vielversprechende Nanomedikament ExoPTEN des Unternehmens vorstellen, eine mögliche Behandlung für akute Rückenmarksverletzungen und andere Indikationen des zentralen Nervensystems, wie etwa die Behandlung von Glaukom.

Dr. Shaltiels Präsentation konzentriert sich auf "Eine vergleichende Analyse der Ansätze von AbbVie und NurExone zur effektiven Behandlung von Rückenmarksverletzungen". Diese Konferenz ist ein bedeutendes globales Ereignis in der Bioverarbeitung und -herstellung und eine Gelegenheit, mit Kooperationspartnern, Branchenführern, Forschern und Innovatoren in Kontakt zu treten.

Darüber hinaus wurde Dr. Shaltiel auch als Diskussionsteilnehmer zur Pioneering Israel Medicine Conference eingeladen, die am 22. September in New York, NY, stattfindet. Während dieser Veranstaltung wird er Einblicke in NurExones bahnbrechende Arbeit an Exosomen für die regenerative Medizin geben. Bei dieser prestigeträchtigen Veranstaltung, die die neuesten medizinischen Innovationen aus Israel hervorhebt, wird Nobelpreisträger Professor Aaron Ciechanover als Hauptredner auftreten.

News-Fazit:

Die Ansätze zur effektiven Behandlung von Rückenmarksverletzungen von AbbVie und Nurexone sind sehr unterschiedlich. AbbVie verwendet einen experimentellen monoklonalen Antikörper-RGMa-Inhibitor, während NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) mit siRNA beladene Exosomen benutzt, die die PTEN-Bildung hemmen sollen. Das PTEN-Protein ist für die Kontrolle des Wachstums der Zellen verantwortlich und stellt einen Schlüsselfaktor bei der Verhinderung der Regeneration von Neuronen nach einer Verletzung dar.

Allein die Tatsache, dass der CEO von einem Unternehmen mit einem Börsenwert von 43 Mio. CAD eingeladen wird, um einen Vergleich zu einem Medikament anzustellen, das aus der AbbVie-Küche kommt, die 350 Milliarden USD "schwer" ist, also rund 10.000 Mal so wertvoll, spricht schon Bände und untermauert, dass die Fachwelt mehr als nur Notiz von den Forschungen von NurExone nimmt, während das breite Börsenpublikum diese Aktie noch nicht im Visier hat.

Dass Dr. Shaltiel auch als Diskussionsteilnehmer zur "Pioneering Israel Medicine Conference" eingeladen ist, die am 22. September in New York stattfindet, an der Nobelpreisträger Professor Aaron Ciechanover als Hauptredner auftritt, ist die Kirsche auf der Torte!

Wir sind fest davon überzeugt, dass NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) in der Fachwelt bereits höchstes Ansehen genießt. Diese Meldung sollte in der Börsenwelt nicht echolos verhallen und die Aktie in den Fokus der Biotech-Anleger schieben können! Meinung Reaktion

Exosomen mit siRNA Beladung gegen QuerschnittläHmung und "Grünen Star"

Da der ExoPTEN-Wirkstoff von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) in den Tierversuchen in der Lage war, durchtrennte bzw. beschädigte Nervenbahnen im Rückenmark neu zu verdrahten, sodass querschnittgelähmte Ratten wieder mobil wurden (MRI-Bilder und Beweis-Video im Haupttext), war es nur eine logische Konsequenz, dieses Mittel auch bei anderen Nervenschäden auszutesten, die bislang irreversibel waren, wie z.B. bei Beschädigungen des Sehnervs, die bis zur Blindheit führen können! Die ersten Resultate waren aufsehenerregend, da sie den wissenschaftlichen Ansatz untermauerten (Link). Zuletzt ein weiterer entscheidender Meilenstein:

NurExone testet erfolgreich die "100-Milliarden-Maschine" Über hundert Milliarden Exosomen wurden in einem Milliliter Flüssigkeit aus dem zum Patent angemeldeten Bioreaktor von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) festgestellt, und diese wurden auch auf ihre Fähigkeiten hin, beschädigtes Nervengewebe zu finden, getestet, ebenfalls ein voller Erfolg!

NurExone Biologic Achieves Key Milestone in Support of Robust Exosome Manufacturing Process

Das Unternehmen demonstriert eine zuverlässige Produktion aus mehreren biologischen Quellen.

Diese Fertigungsfortschritte bieten NurExone Flexibilität bei der Optimierung seiner Exosom-Produktionsmethode und gewährleisten Konsistenz bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung der Effizienz.





NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) freut sich, bedeutende Fortschritte bei seinem Herstellungsprozess für Exosomen bekannt zu geben. Exosomen, die auf natürliche Weise von Zellen freigesetzt werden, sind für die regenerative Medizin äußerst vielversprechend und bilden das Herzstück des innovativen ExoPTEN-Produkts des Unternehmens, das zur Behandlung akuter Rückenmarksverletzungen und Glaukom entwickelt wird.

In einer kürzlich durchgeführten Studie konzentrierte sich NurExone darauf, sicherzustellen, dass der Exosomen-Produktionsprozess des Unternehmens durchgängig zuverlässige Produkte liefern kann. Die Studie verglich Exosomen, gewonnen aus mesenchymalen Stammzellen (MSCs) von zwei verschiedenen Spendern, hergestellt wurden. Trotz einer natürlichen Variabilität des Ausgangsmaterials zeigten die Exosomen konsistente Erträge (Abb. A) und eine ähnliche Größenverteilung (Abb. B), was die Zuverlässigkeit der Produktionsmethoden von NurExone demonstrierte.





Der Produktionsprozess der Exosomen muss stabil sein, um jedes Mal die gleiche Qualität der Exosomen zu gewährleisten, auch wenn das Stammzellenmaterial von verschiedenen Spendern stammt. Unsere Tests und Analysen haben eindeutig gezeigt, dass dies mit unserer proprietären Technologie möglich ist, die eine Massenproduktion im großen Maßstab ohne genetische Manipulation ermöglicht. Dr. Noa Avni, Forschungs- und Entwicklungsleiterin von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU)

Um sicherzustellen, dass die Exosomen nicht nur konsistent, sondern auch wirksam bei der Bekämpfung von geschädigtem Gewebe sind, führte NurExone weitere Tests mit einem fortschrittlichen Tiermodell für Rückenmarksverletzungen durch. Exosomen von verschiedenen Spendern wurden Ratten mit Rückenmarkskompressionsverletzungen verabreicht und mit einer unbehandelten Kontrollgruppe verglichen. Die neu produzierten Exosomen zeigten hervorragende und vergleichbare Homing-Fähigkeiten zum verletzten Bereich.

NurExone untersuchte auch die Effektivität von Exosomen, die mit verschiedenen Kulturmethoden produziert wurden, und verglich dabei 2D-Kulturbedingungen mit NurExones skalierbaren 3D-Kultursystemen. Tests zeigten, dass beide Methoden Exosomen mit ähnlichen Homing- und Zielfähigkeiten produzierten (Abb. D). NurExones patentierte 3D-Kultur soll die kommerzielle Massenproduktion von Exosomen erleichtern.

News-Fazit:

Das Allerwichtigste für eine BiotechFirma, wie NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU), die mit organischem Material forscht, ist die Gewährleistung, dass man das verwendete Material, in diesem Fall Exosomen, gewonnen aus Knochenmark-Stammzellen, in einer gleichbleibenden Qualität immer wieder in einer großen Quantität produzieren kann, und das, obwohl die Stammzellenquellen genetisch nicht ident sind! Dies hat NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) nun eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Nicht nur, dass man nun einen wichtigen Beweis für die Funktionalität der in NurExone-Bioreaktor produzierten Exosomen erbracht hat, ebnet dies auch den Weg zur kommerziellen Massenproduktion von Exosomen, ein Umstand, der für NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) in absehbarer Zukunft zur Einnahmequelle werden könnte, die die Forschungen am ExoPTEN-Wirkstoff unterstützen sollte.

Für uns ist NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) eine Biotech-Aktie, die durch ihre unvergleichliche Technologie auch unvergleichliche Kurschancen bietet! Meinung Redaktion

NurExone Biologic Inc.*

WKN: A3DNSU , TSXV: NRX



COOLE SACHE: MIT EINEM KONTO BEI SMARTBROKER KÖNNEN SIE DIESE AKTIE AB 0 EURO HANDELN. - EIN BROKERWECHSEL ZAHLT SICH OFT AUS!



NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) ist ein an der TSX-V notiertes Pharmaunternehmen, das eine Plattform für eine biologisch gesteuerte ExoTherapie unter Verwendung von Exosomen als Medikamentenverabreichungssystem der nächsten Generation entwickelt. Das erste Produkt des Unternehmens, ExoPTEN, zielt auf die neuronale Regeneration und Genesung bei Patienten ab, die eine akute Rückenmarksverletzung erlitten haben.

Bemerkenswert ist, dass ExoPTEN von der Food and Drug Administration den Orphan-Drug-Status erhalten hat, was seine potenzielle Bedeutung für diese Patienten unterstreicht. Das Unternehmen verfügt über eine exklusive weltweite Lizenz des Technion und der Universität Tel Aviv für die Entwicklung und Kommerzialisierung der Technologie.

Die Eureka Kommission scheint ebenso begeistert:

Eureka wurde bereits 1985 als Vereinbarung zwischen 18 Ländern und der Europäischen Kommission ins Leben gerufen, um die Wettbewerbsfähigkeit und die Marktintegration zu fördern und die Zusammenarbeit in Forschung und Entwicklung zu unterstützen. Seitdem hat sich Eureka auf 47 Länder ausgeweitet, die Organisationen mit nationalen Mitteln unterstützen.

Quelle: Börse-Express



Mit Exsosomen Medikamente der Zukunft entwickeln

Exosomen, auf deren Verwendung die Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) basiert, sind Partikel die unter anderem bei der Vermehrung von Stammzellen entstehen. Eine herausragende Eigenschaft von Exosomen ist, dass sie nach Verletzungen oder in akuten Phasen einer Krankheit körpereigene regenerative Prozesse anregen können. Beispielsweise wurde festgestellt, dass Exosomen aus mesenchymalen Stammzellen mehrere Prozesse aktivieren, die für die Reparatur von Knochenbrüchen und die Wundheilung wichtig sind. Diese Exosomen sind auch an der Regulation von immunvermittelten Reaktionen und entzündungshemmenden Prozessen beteiligt. Die Exosomenforschung gilt für zahlreiche Erkrankungen als der heilige Gral und darum wird auch viel Kapital investiert:

Roche ( SIX: ROG ) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( NASDAQ: PRTC )- bis zu 1 Mrd. USD an Meileinstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) investiert 36 Mio. USD in Puretech ( )- bis zu 1 Mrd. USD an Meileinstein Zahlungen und Lizenzgebühren Takeda ( TOKYO: 4502 ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meileinstein Zahlungen und Lizenzgebühren

) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 44 Mio. USD - bis zu 838 Mio. USD an Meileinstein Zahlungen und Lizenzgebühren Eli Lilly ( NYSE: LLY ) zahlt für die Zusammenarbeit mit Evox 20 Mio. USD - bis zu 1,2 Mrd. USD an Meileinstein Zahlungen und Lizenzgebühren



Nurexone - ExoPTEN Nasenspray heilt Querschnittlämung?

Die Exosomen werden bei der Technologie von NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) sozusagen als "Träger" verwendet, die modifizierte siRNA in sich haben. Vereinfacht gesagt finden die Exosomen die beschädigten Nervenstränge und die modifizierte siRNA ist für die Heilung verantwortlich.

In präklinischen Tierstudien mit einem vollständig durchtrennten Rückenmark führte die intranasale Verabreichung von ExoPTEN zu einer signifikanten motorischen Verbesserung, sensorischen Erholung und einer schnelleren Wiederherstellung des Harnreflexes.

Funktionswiederherstellung

Das MRI zeigt klar die fast vollständige Wiederherstellung des durchtrennten Rückenmarks. Dies ist auch in einem beeindruckenden Video zu sehen. Die Ratte, der zuvor das Rückenmark durchtrennt wurde, hat nach der Behandlung mit dem ExoPTEN ihre Motorik wieder zurückerlangt.

Fazit:

Würden Sie nicht auch verleitet sein, diese Technologie als Wunder zu bezeichnen, nachdem Sie jetzt das Video und die Fakten kennen. Ich denke schon - aber ein Wunder ist oft nur eine einmalige Sache und NurExone Biologic Inc.* (WKN: A3DNSU) arbeitet daran, dieses Wunder beliebig oft reproduzierbar zu machen und ich bin fest davon überzeugt, dass dies gelingen kann und der ExoPTEN zur Standard-Behandlung bei Querschnittslähmung werden kann.

Überlegen Sie selbst, ob die Aussicht auf ein derart beispielloses Verfahren/Medikament nicht das Risiko wert sein könnte, in diesen Pennystock zu investieren!

Helmut Pollinger

*Beachten Sie zwingend nachfolgende Hinweise zu den bei bullVestor definitiv bestehenden Interessenkonflikten hinsichtlich dieser Veröffentlichung sowie unsere Riskohinweise und unseren Haftungsausschluss

Abonnieren Sie meinen kostenlosen Newsletter

Risikohinweise und Haftungsausschluss

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Haftung für die Inhalte externer Verlinkungen übernehmen.

Jedes Investment in Wertpapiere ist mit Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten kommen. Dies gilt insbesondere bei Investments in (ausländische) Nebenwerte sowie in Small- und Microcap-Unternehmen. Aufgrund der geringen Börsenkapitalisierung sind Investitionen in solche Wertpapiere höchst spekulativ und bergen ein hohes Risiko bis hin zum Totalverlust des investierten Kapitals. Darüber hinaus unterliegen die bei bullVestor vorgestellten Aktien teilweise Währungsrisiken.

Die von bullVestor für den deutschsprachigen Raum veröffentlichten Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen wurden unter Beachtung der österreichischen und deutschen Kapitalmarktvorschriften erstellt und sind daher ausschließlich für Kapitalmarktteilnehmer in der Republik Österreich und der Bundesrepublik Deutschland bestimmt. Andere ausländische Kapitalmarktregelungen wurden nicht berücksichtigt und finden in keiner Weise Anwendung. Die Veröffentlichungen von bullVestor dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen ausdrücklich keine Finanzanalyse dar, sondern sind Promotiontexte rein werblichen Charakters zu den jeweils besprochenen Unternehmen, welche hierfür ein Entgelt zahlen.

Zwischen dem Leser und den Autoren bzw. dem Herausgeber kommt durch den Bezug der bullVestor-Publikationen kein Beratungsvertrag zu Stande. Sämtliche Informationen und Analysen stellen weder eine Aufforderung noch ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder für sonstige Transaktionen dar. Jedes Investment in Aktien, Anleihen, Optionen oder sonstigen Finanzprodukten ist - mit teils erheblichen - Risiken behaftet.

Die Herausgeberin und Autoren der bullVestor-Publikationen sind keine professionellen Investmentberater. Deshalb lassen Sie sich bei ihren Anlageentscheidungen unbedingt immer von einer qualifizierten Fachperson (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen qualifizierten Berater Ihres Vertrauens) beraten. Alle durch bullVestor veröffentlichten Informationen und Daten stammen aus Quellen, die wir zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig halten. Hinsichtlich der Korrektheit und Vollständigkeit dieser Informationen und Daten kann jedoch keine Gewähr übernommen werden.

Gleiches gilt für die in den Analysen und Markteinschätzungen von bullVestor enthaltenen Wertungen und Aussagen. Diese wurden mit der gebotenen Sorgfalt erstellt. Eine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in dieser Publikation enthaltenen Angaben ist ausgeschlossen. Alle getroffenen Meinungsaussagen spiegeln die aktuelle Einschätzung der Verfasser wider, die sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern kann. Es wird ausdrücklich keine Garantie oder Haftung dafür übernommen, dass die in den bullVestor-Veröffentlichungen prognostizierten Kurs- oder Gewinnentwicklungen eintreten.

Angaben zu Interessenskonflikten

Die Herausgeberin und verantwortliche Autoren erklären hiermit, dass folgende Interessenskonflikte hinsichtlich des in dieser Veröffentlichung des besprochenen Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung bestehen:

I. Autoren und die Herausgeberin sowie diesen nahestehende Consultants und Auftraggeber halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung SIGNIFIKANTE Aktienbestände und behalten sich vor, diese zu jedem Zeitpunkt und ohne Ankündigung zu verkaufen oder neue Positionen in der besprochenen Aktie einzugehen.

II. Autoren und die Herausgeberin und Auftraggeber sowie diesen nahestehende Consultants unterhalten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ein Beratungsmandat mit dem besprochenen Unternehmen und erhalten hierfür ein Entgelt. Autoren und die Herausgeberin wissen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die Aktie im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kommt es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung. Es handelt sich bei dieser Veröffentlichung von bullVestor ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um eine Veröffentlichung eines ganz deutlich und eindeutig werblichen Charakters im Auftrag der besprochenen Unternehmen.



Impressum:

bullVestor Medien GmbH

Gutenhofen 4

4300 St. Valentin Österreich

Tel: +43 7435 54077-0

Firmenbuchnummer: FN275279y

Geschäftsführer und 100% Eigentümer und Verantwortlicher für den Inhalt: Helmut Pollinger

Gerichtstand: St. Pölten

kontakt[at]bullvestor.at



- Werbung -

Enthaltene Werte: CA67059R1091