Novartis erzielt positive Testergebnisse mit Cholesterinmedikament

Von Christian Moess Laursen

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis hat in einer Phase-III-Studie mit dem Cholesterinsenker Leqvio positive Testergebnisse erzielt. Leqvio wurde in der klinischen Studie als Monotherapie zur Senkung des Cholesterinspiegels bei Patienten mit einem Risiko für atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankungen (ASCVD) getestet. Wie das Schweizer Pharmaunternehmen am Mittwoch mitteilte, hat die Studie ihre primären Endpunkte erreicht: Leqvio senkte den LDL-Cholesterinspiegel signifikant.

"Diese Studie ergänzt die zunehmende Evidenz für Leqvio im gesamten Spektrum von ASCVD", sagte Chief Medical Officer Shreeram Aradhye.

Darüber hinaus führt Novartis mehrere weitere Studien durch, die den Einsatz von Leqvio in der Primär- und Sekundärprävention von ASCVD untersuchen. Diese Studien zielen darauf ab, die Rolle von Leqvio im Cholesterinmanagement weiter zu stärken, wobei die wichtigsten Ergebnisse zwischen 2024 und 2027 erwartet werden.

