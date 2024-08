Berlin - Großbritanniens Premierminister Keir Starmer ist am Mittwoch von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Kanzleramt empfangen worden. Zum Empfang gab es das volle Programm mit Militärischen Ehren.



Im Gegensatz zu Vorgänger Rishi Sunak von den Konservativen, der nach seiner Wahl 1,5 Jahre gebraucht hatte, um in Berlin aufzutauchen, kommt der Antrittsbesuch von Sozialdemokrat Starmer keine acht Wochen nach dessen Amtsantritt. Laut Vorankündigung sollen bei Treffen "voraussichtlich bilaterale und außenpolitische Themen sowie europa- und wirtschaftspolitische Fragen im Mittelpunkt stehen", wie Regierungssprecher Steffen Hebestreit mitteilte.



Vergleichsweise ungewöhnlich ist allerdings das Zeitfenster, das sich Scholz für den Besuch genommen hat: zwei Stunden. Manche andere Regierungschefs werden im Bundeskanzleramt sonst in der Hälfte der Zeit oder noch schneller abgefertigt. Für das Treffen war außerdem die Kabinettssitzung, die sonst typischerweise um 11 Uhr stattfindet, um zwei Stunden nach vorne verlegt worden - auch das kommt nicht alle Tage vor.



Am Mittag wollen sich Starmer und Scholz der Presse stellen.

