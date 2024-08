Köln (ots) -Zehn Jahre nach ihrem Start ist Naturgut mittlerweile die zentrale Eigenmarke, mit der PENNY das strategisch wichtige Feld "Bio" weiterentwickelt. Naturgut richtet sich mit seinem umfassenden und ständig wachsenden Sortiment grundsätzlich an alle Käufer:innengruppen. Anspruch ist es, den Kund:innen hochwertige - und mindestens mit dem EU-Bio-Siegel gelabelte - Lebensmittel aus ökologischem Landbau zu bieten. Aktuell umfasst das Sortiment einschließlich der Aktions- und Saisonartikel jährlich bis zu 500 Artikel. Ziel ist es, diese Anzahl bis Ende 2025 auf rund 600 Bio-Artikel zu erhöhen, was einem anvisierten Plus von 20 Prozent entspricht. Das Gros der Lebensmittel stammt aus heimischer Produktion. Ein weiteres Heimatbekenntnis gibt PENNY mit der Naturland-Kooperation ab. Seit Februar 2023 ist die Anzahl entsprechend gelabelter Produkte auf deutlich mehr als 50 gestiegen. Insgesamt konnte PENNY im vergangenen Jahr (2023) seinen Bio-Umsatz über alle Naturgut-Warengruppen hinweg um annähernd 20 Prozent steigern. Damit entwickelt sich PENNY dynamischer als die Branche, die im Vergleich zu 2023 "lediglich" um fünf Prozent zulegte. Umsatztreiber waren vor allem die Eigenmarken. Annährend 70 Prozent des Bio-Umsatzes entfällt auf den Lebensmitteleinzelhandel. PENNY setzt dabei auch gezielt auf innovative Produkte wie die Naturland zertifizierte Tiefkühl-Avocado, einen Bio Kefir Drink, Bio Kichererbsen Chips oder Fruchtshots. Darüber hinaus startet PENNY Ende des Jahres eine Kooperation mit dem bekannten Weingut Langguth Erben, bei der eine Kleinflasche (250ml) Erben Spätlese mit einem Co-Labeling Naturgut in Bio-Qualität vermarktet wird."Die Tatsache, dass die Kund:innen auch in Zeiten deutlicher Inflation zu Bio greifen, zeigt nachdrücklich, dass Bio trotz einer gestiegenen Preissensibilität einen festen Platz im Einkaufswagen hat. PENNY wird sein Bio-Sortiment daher in den kommenden Jahren systematisch weiter ausbauen. In der Kundenwahrnehmung ist heimisches Bio die Synthese der drei Trends: regional, saisonal und - so weit als möglich - unverpackt", so Philipp Stiehler, Geschäftsführer REWE Group Buying.Vom 5. September feiert PENNY mit seinen Kund:innen gemeinsam Geburtstag: Ab Donnerstag gibt es auf ausgewählte Naturgut-Artikel - sowie limitierte Aktionsangebote - 20 Prozent Rabatt.Als Pionier der Branche führte PENNY 2016 die Naturgut Bio-Helden ein. Unter den Naturgut Bio-Helden vermarkten die bundesweit rund 2.130 PENNY-Märkte Bio-Obst und -Gemüse, das optische Mängel hat, qualitativ aber den makellosen Pendants in nichts nachsteht. Seit der Einführung entwickeln sich Mengen und Umsätze positiv. So stieg die Anzahl der Bio-Helden von ursprünglich 13 auf mittlerweile saison- und ernteabhängig auf bis zu mehr als 40 Artikel. Der Umsatzanteil der Naturgut Bio-Helden am Obst- und Gemüse-Gesamtumsatz von PENNY stieg damit auf deutlich jenseits der zehn Prozent-Marke. 2020 wurde das Obst&Gemüse-Sortiment dann auf eine möglichst plastikfreie Verpackung umgestellt, es kommen umweltfreundlichere Alternativen wie Papp- und Papier-Verpackungen, Zellulosenetze oder Banderolen und Sticker zum Einsatz.PENNY: PENNY erzielte 2023 in Deutschland mit rund 2.130 Filialen und über 30.000 Mitarbeitenden einen Umsatz von 9,5 Milliarden EuroFür Rückfragen:PENNY-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050,E-Mail: presse@penny.deOriginal-Content von: PENNY Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59659/5852349